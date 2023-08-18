Финляндия расследует возможный обход санкций из-за вывезенного в россию буксира — Finance.ua

Финляндия расследует возможный обход санкций из-за вывезенного в россию буксира
Финская таможня подозревает, что буксир, проданный в Финляндии, в обход санкций попал в россию. Начато досудебное расследование.
Об этом сообщили в таможне Финляндии.
Расследование было начато 14 августа по факту возможного уклонения от санкций ЕС, запрещающих экспорт в россию всех водных судов.
По данным ведомства, буксир вывезли в россию в прошлые выходные. Детальнее о ходе дела таможня сообщит в сентябре.
«Мы расследуем дело как грубое нормативное преступление. В целях проведения следственных действий мы не раскрываем этот вопрос более подробно, но расскажем больше, как только это будет возможно», — сообщил руководитель отдела расследования экономических преступлений Петтери Невалайнен.
Евросоюз принял последний, 11-й, пакет санкций против россии 23 июня этого года. Он направлен на усиление ограничений, введенных ранее, и борьбу с их обходом.
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