Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну граждан рф — Finance.ua
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Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну граждан рф

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На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением рф в Украину, Финляндия заявила о намерении продлить ограничения на въезд в страну россиян.
Как говорится в сообщении департамента правительственной связи, министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии и президент Республики Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) рассмотрели на заседании ограничения на въезд россиян в страну и в Шенгенскую зону через Финляндию, сообщает российский «Интерфакс».
«Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и усилить их во избежание злоупотреблений», — сообщил департамент правительственной связи.
С сентября 2022 года Финляндия в два раза уменьшила посуточное число заявок на визы от россиян — с 1000 до 500.
В 2022 году из россии в Финляндию эмигрировали 6003 человека. В то же время в 1990 году в Финляндию из Советского Союза иммигрировали 1958 человек, и 5515 человек — в 1991 году.
29 сентября 2022 года правительство Финляндии заявило о закрытии въезда для граждан россии как по туристическим, так и по шенгенским визам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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