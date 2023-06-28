Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну граждан рф — Finance.ua

Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну граждан рф Сегодня 17:35

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением рф в Украину, Финляндия заявила о намерении продлить ограничения на въезд в страну россиян.

Как говорится в сообщении департамента правительственной связи, министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии и президент Республики Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) рассмотрели на заседании ограничения на въезд россиян в страну и в Шенгенскую зону через Финляндию, сообщает российский « Интерфакс ».

«Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и усилить их во избежание злоупотреблений», — сообщил департамент правительственной связи.

С сентября 2022 года Финляндия в два раза уменьшила посуточное число заявок на визы от россиян — с 1000 до 500.

В 2022 году из россии в Финляндию эмигрировали 6003 человека. В то же время в 1990 году в Финляндию из Советского Союза иммигрировали 1958 человек, и 5515 человек — в 1991 году.

29 сентября 2022 года правительство Финляндии заявило о закрытии въезда для граждан россии как по туристическим, так и по шенгенским визам.

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УНІАН По материалам:

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