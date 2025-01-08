Финансовые ошибки, которых следует избегать в начале года — Finance.ua

Финансовые ошибки, которых следует избегать в начале года Сегодня 08:00 — Личные финансы

Финансовые ошибки, которых следует избегать в начале года

Начало года — это время больших возможностей, но и потенциальных финансовых ошибок. Но чтобы избежать трудностей, следует помнить о некоторых моментах. Об этом пишет Финкульт.

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Чтобы избежать трудностей, помните о самых распространенных ошибках:

Отсутствие плана

Начиная год без бюджета, вы рискуете потерять контроль над расходами. Начните с записи доходов и расходов, даже самых мелких.

Импульсивные покупки

Большие скидки после праздников соблазняют, но действительно ли это необходимо? Остановитесь и спросите себя: «Соответствует ли эта покупка моим финансовым целям?»

Игнорирование практики формирования сбережений

Не оставляйте сбережения на потом. Отложите хотя бы 10% от каждого дохода уже сейчас.

Переоценка возможностей

Планируйте расходы с учетом реальных ресурсов, чтобы не попасть в долговую ловушку.

стоит начать в новом году. Среди них: распределение доходов по правилу 50/30/20. По этому правилу 50% ваших доходов следует направить на базовые нужды, 30% на реализацию планов, а 20% - на сбережения и погашение долгов. Ранее мы писали , какие новые финансовые привычкив новом году. Среди них: распределение доходов по правилу 50/30/20. По этому правилу 50% ваших доходов следует направить на базовые нужды, 30% на реализацию планов, а 20% - на сбережения и погашение долгов.

Автоматизация сбережений. Настройте автоматические переводы с помощью банковского онлайн приложения, например, регулярное списание средств на пополнение депозита или отдельный накопительный счет. Создайте фонд чрезвычайных ситуаций. Отложите сумму, которая покроет один месяц ваших расходов, а затем старайтесь накопить эквивалент трех месячных расходов.

Справка Finance.ua:

Есть одна ключевая привычка, которой придерживаются все богатые люди: регулярное откладывание части своего дохода. Эту практику называют «заплати сначала себе». Уплата себе означает, что какой-то процент вашего дохода (10−20%) вы должны откладывать или отчислять на отдельный счет.

Вследствие войны украинцы вынуждены адаптировать свои пищевые привычки и экономить на продуктах. По данным исследования, почти половина населения Украины (49%) отметила, что их пищевые привычки изменились с начала полномасштабного вторжения.

Респонденты в возрасте 56 лет наиболее активно сокращают расходы на продукты — 77% из них уменьшили свои расходы.

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