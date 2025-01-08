Финансовые ошибки, которых следует избегать в начале года — Finance.ua

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Финансовые ошибки, которых следует избегать в начале года

Личные финансы
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Финансовые ошибки, которых следует избегать в начале года
Финансовые ошибки, которых следует избегать в начале года
Начало года — это время больших возможностей, но и потенциальных финансовых ошибок. Но чтобы избежать трудностей, следует помнить о некоторых моментах. Об этом пишет Финкульт.
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Чтобы избежать трудностей, помните о самых распространенных ошибках:
Отсутствие плана
Начиная год без бюджета, вы рискуете потерять контроль над расходами. Начните с записи доходов и расходов, даже самых мелких.
Импульсивные покупки
Большие скидки после праздников соблазняют, но действительно ли это необходимо? Остановитесь и спросите себя: «Соответствует ли эта покупка моим финансовым целям?»
Игнорирование практики формирования сбережений
Не оставляйте сбережения на потом. Отложите хотя бы 10% от каждого дохода уже сейчас.
Переоценка возможностей
Планируйте расходы с учетом реальных ресурсов, чтобы не попасть в долговую ловушку.
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Ранее мы писали, какие новые финансовые привычки стоит начать в новом году. Среди них: распределение доходов по правилу 50/30/20. По этому правилу 50% ваших доходов следует направить на базовые нужды, 30% на реализацию планов, а 20% - на сбережения и погашение долгов.

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Автоматизация сбережений. Настройте автоматические переводы с помощью банковского онлайн приложения, например, регулярное списание средств на пополнение депозита или отдельный накопительный счет. Создайте фонд чрезвычайных ситуаций. Отложите сумму, которая покроет один месяц ваших расходов, а затем старайтесь накопить эквивалент трех месячных расходов.

Справка Finance.ua:

  • Есть одна ключевая привычка, которой придерживаются все богатые люди: регулярное откладывание части своего дохода. Эту практику называют «заплати сначала себе». Уплата себе означает, что какой-то процент вашего дохода (10−20%) вы должны откладывать или отчислять на отдельный счет.
  • Вследствие войны украинцы вынуждены адаптировать свои пищевые привычки и экономить на продуктах. По данным исследования, почти половина населения Украины (49%) отметила, что их пищевые привычки изменились с начала полномасштабного вторжения.
  • Респонденты в возрасте 56 лет наиболее активно сокращают расходы на продукты — 77% из них уменьшили свои расходы.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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