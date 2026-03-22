Сегодня 10:18 — Мир

Большинство украинских беженцев за границей уже трудоустроены

Украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за российской агрессии, активно интегрируются в рынки труда других стран. Более того, финансовое положение беженцев постепенно улучшается.

Об этом свидетельствует исследование Центура экономической стратегии.

Сколько украинских беженцев работают

По данным аналитиков, работу за границей уже имеют около 60% беженцев из Украины. Однако, несмотря на относительно высокий уровень занятости, более половины украинцев (54%) работают не по своей специальности.

За последние годы возросла доля тех, кто может позволить себе не только базовые расходы, но и делать более дорогие покупки. Если в 2022 году таких было всего 10%, то сейчас уже 35%.

Основной источник доходов: заработная плата или доходы от собственного бизнеса, которые покрывают 56% расходов беженцев. Социальное пособие от стран пребывания покрывает 17%.

Также постепенно растет уровень интеграции:

39% украинцев владеют языком страны пребывания на уровне B1 и выше;

83% уже имеют друзей или социальные связи;

75% положительно оценивают отношение местных обитателей.

По данным исследования, украинские беженцы — это преимущественно образованные и экономически активные горожане.

Кто из беженцев планирует возвращаться в Украину

Ранее Finance.ua писал , что в 2026 году за границей находятся 5,6 млн украинских беженцев, имеющих разные мотивации, жизненные обстоятельства и планы насчет возвращения.

Самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий — среди молодых людей.

Также мы отметили , по прогнозу ООН, через 25 лет Украина может стать страной с наименьшей долей молодого населения в мире, возглавив мировой антирейтинг.

