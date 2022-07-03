Финансовая помощь во время войны: как в Украине безопасно получить выплаты — Finance.ua

Финансовая помощь во время войны: как в Украине безопасно получить выплаты Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Финансовая помощь во время войны: как в Украине безопасно получить выплаты

Украинцам рассказали, как во время военного положения и боевых действий можно безопасно получить выплаты от государства.

В ведомстве напоминают, что государство производит денежные выплаты исключительно по официальным процедурам.

Список программ помощи, которые действуют в Украине, можно посмотреть на соответствующем портале. На этом сайте подробно расписано, по какой процедуре можно получить от государства выплату и что для этого необходимо сделать.

В Госспецсвязи отмечают, что если вы видите отсутствующую в перечне программу выплат, то стоит проверить ее наличие на официальном сайте учреждения, осуществляющего выплаты. Если какая-либо официальная информация отсутствует — вас пытаются обмануть мошенники.

«Получение финансовой помощи предусмотрено только по официальной процедуре, которая есть в описании программы. Преимущественно деньги можно получить после подачи заявки через „Дія“ или регистрации в ЦПАУ, когда человек подтвердил личность», — предупреждают в Госспецсвязи и напоминают, что никаких чат-ботов, якобы осуществляющих денежные выплаты, не существует.

Новости о государственной поддержке, и как ее получить:

сайт Минцифры по ссылке;

Минсоцполитики — здесь;

платформа с актуальными программами помощи украинцам и волонтерскими проектами, где также можно предложить или запросить помощь — здесь;

адрес для сообщений о преступниках — здесь, а о кибератаках, киберинцидентах и фишинговых рассылках — здесь;

новости о финансах: сайт НБУ — здесь;

информация о преступных схемах в киберпространстве и разоблаченных преступниках: сайт Киберполиции — здесь;

рекомендации по киберзащите, связи и т.п.: сайт Госспецсвязи — здесь;

сайт для проверки чат ботов (работает в тестовом режиме) — здесь;

Справка Finance.ua:

ПриватБанк приступил к выплате переводов Western Union с денежной помощью внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые в результате войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет;

министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина сообщила, что члены семей ветеранов боевых действий, имеющих свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривен для финансирования бизнеса;



Красный Крест предоставляет дополнительную денежную помощь беженцам из Украины, нашедшим временную защиту в Польше. В настоящее время такая услуга доступна в Лодзинском уезде.



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Апостроф По материалам:

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