Финансовая помощь во время войны: как в Украине безопасно получить выплаты — Finance.ua
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Финансовая помощь во время войны: как в Украине безопасно получить выплаты

Казна и Политика
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Финансовая помощь во время войны: как в Украине безопасно получить выплаты
Финансовая помощь во время войны: как в Украине безопасно получить выплаты
Украинцам рассказали, как во время военного положения и боевых действий можно безопасно получить выплаты от государства.
Инструкцию обнародовала пресс-служба Госспецсвязи.
В ведомстве напоминают, что государство производит денежные выплаты исключительно по официальным процедурам.
Список программ помощи, которые действуют в Украине, можно посмотреть на соответствующем портале. На этом сайте подробно расписано, по какой процедуре можно получить от государства выплату и что для этого необходимо сделать.
В Госспецсвязи отмечают, что если вы видите отсутствующую в перечне программу выплат, то стоит проверить ее наличие на официальном сайте учреждения, осуществляющего выплаты. Если какая-либо официальная информация отсутствует — вас пытаются обмануть мошенники.
«Получение финансовой помощи предусмотрено только по официальной процедуре, которая есть в описании программы. Преимущественно деньги можно получить после подачи заявки через „Дія“ или регистрации в ЦПАУ, когда человек подтвердил личность», — предупреждают в Госспецсвязи и напоминают, что никаких чат-ботов, якобы осуществляющих денежные выплаты, не существует.
Новости о государственной поддержке, и как ее получить:
  • сайт Минцифры по ссылке;
  • Минсоцполитики — здесь;
  • платформа с актуальными программами помощи украинцам и волонтерскими проектами, где также можно предложить или запросить помощь — здесь;
  • адрес для сообщений о преступниках — здесь, а о кибератаках, киберинцидентах и фишинговых рассылках — здесь;
  • новости о финансах: сайт НБУ — здесь;
  • информация о преступных схемах в киберпространстве и разоблаченных преступниках: сайт Киберполиции — здесь;
  • рекомендации по киберзащите, связи и т.п.: сайт Госспецсвязи — здесь;
  • сайт для проверки чат ботов (работает в тестовом режиме) — здесь;

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк приступил к выплате переводов Western Union с денежной помощью внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые в результате войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет;
  • министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина сообщила, что члены семей ветеранов боевых действий, имеющих свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривен для финансирования бизнеса;
  • Красный Крест предоставляет дополнительную денежную помощь беженцам из Украины, нашедшим временную защиту в Польше. В настоящее время такая услуга доступна в Лодзинском уезде.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Апостроф
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