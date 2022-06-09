Українці в Польщі можуть отримати додаткову грошову допомогу від Червоного Хреста — Finance.ua

Українці в Польщі можуть отримати додаткову грошову допомогу від Червоного Хреста

Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Українці в Польщі можуть отримати додаткову грошову допомогу від Червоного Хреста

Червоний Хрест надає додаткову грошову допомогу біженцям з України, які знайшли тимчасовий захист в Польщі. Наразі така послуга доступна в Лодзинському повіті. Про це йдеться на сайті Червоного Хреста.

Хто може отримати допомогу?

Громадяни України, які прибули в Польщу з 24 лютого 2022 року, не отримували фінансову допомогу від інших гуманітарних організацій (державна допомога не враховується) та відповідають одному з наступних критеріїв:

є членами сім’ї, яка складається з одного дорослого та принаймні однієї дитини до 18 років або людини похилого віку (понад 50 років);

є членами сім’ї, яку очолює людина похилого віку (понад 50 років);

є членами сім’ї з двома або більше особами на утриманні, яким менше 18 або більше 50 років;

є членами сім’ї з однією або кількома особами з особливими потребами.

Про які кошти йдеться?

Грошова допомога становить 710 злотих на першого члена сім’ї та 610 злотих на кожну додаткову особу (до 5 осіб) на місяць протягом 4 місяців.

Які документи необхідно надати?

Документи, які засвідчують особу: закордонний паспорт громадянина України, ID-картка громадянина України, внутрішній паспорт громадянина України, закордонний паспорт іноземця з посвідкою на проживання, свідоцтво про народження (для дітей та підлітків).

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Як подати заявку?

Заявку можна подати через спеціальний додаток «Підтримка», який потрібно завантажити на смартфон:

Важливо також обрати голову сім’ї, хто подаватиме заявку, адже від однієї сім’ї можна подати заявку лише один раз, а також мати принаймні два засоби зв’язку, щоб Червоний Хрест міг зв’язатися з вами (WhatsApp, Viber, SMS, E-Mail).

Заявку розглядатимуть близько 2 тижнів.

Куди надійдуть гроші?

Гроші можна отримати на рахунок одного з українських банків: « Приватбанк у», «Монобанку», «Ощадбанку» або «А-Банку». Готівку можна отримати через будь-яке відділення MoneyGram, надавши агенту спеціальний код.

Більше про програму можна дізнатися за номерами:

безкоштовної польської лінії (безкоштовно для абонентів в Польщі; не можна використовувати за межами Польщі): +48 800 088 136;

польської лінії DID (абонент оплачує дзвінок; доступно для дзвінків за межами Польщі): +48 22 152 06 20.

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