Финансовая помощь на оздоровление: какой размер выплаты и условия — Finance.ua

Финансовая помощь на оздоровление: какой размер выплаты и условия Сегодня 08:39 — Личные финансы

Финансовая помощь на оздоровление: какой размер выплаты и условия

Некоторые категории украинских рабочих имеют право на оплату больничных на оздоровление. Эта выплата приравнивается к заработной плате.

Об этом рассказали на сайте «Бесплатная правовая помощь».

Кто имеет право на материальную помощь на оздоровление

Для предприятий и организаций, не финансируемых из бюджетов, нормативное регламентирование предоставления материальной помощи на оздоровление не предусмотрено, при этом соответствующие вопросы могут быть определены в коллективном договоре. Однако выплата материальной помощи на оздоровление работникам бюджетной сферы четко регламентирована законами Украины, постановлениями Правительства, отраслевыми приказами.

Для отдельных категорий работников предоставление материальной помощи на оздоровление обязательно.

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Выплата материальной помощи на оздоровление обязательно начисляется для:

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления;



педагогических и научно-педагогических сотрудников;



работников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим сотрудникам;



медицинских и фармацевтических сотрудников;



библиотекарей;



работников домов культуры, музеев.



Размер выплаты

В зависимости от категорий работников материальная помощь на оздоровление выплачивается в размере не более одного должностного оклада или не больше среднемесячного размера заработной платы ежегодно в случае оформления основного ежегодного отпуска.

Материальная помощь на оздоровление при неполном рабочем времени выплачивается пропорционально отработанному времени. Оздоровительные выплаты предоставляются в пределах установленного в учреждении фонда оплаты труда. Их планируют заранее и обязательно закладывают в смете.

Условия такой выплаты

Главным условием гарантированной выплаты помощи на оздоровление является факт предоставления работнику ежегодного отпуска (или его части).

Так, для государственных служащих обязательно помощь на оздоровление предоставляется в ежегодный основной отпуск. В случае выхода работника, скажем, в дополнительный отпуск по учебе или в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста помощь на оздоровление не предоставляется.

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Решение о предоставлении ежегодного отпуска и о предоставлении материальной помощи оформляется приказами работодателя. В то же время для работников бюджетной сферы, которым помощь на оздоровление выплачивают по решению руководителя и только при наличии экономии фонда оплаты труда, ее могут предоставить в любой период по заявлению работника. Ведь законодательство, разрешающее предоставление материальной помощи на оздоровление, не привязывает ее выплату к факту предоставления ежегодного отпуска.

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