Как увольняются госслужащие в случае выхода на пенсию — Finance.ua

Как увольняются госслужащие в случае выхода на пенсию Сегодня 20:13 — Личные финансы

Как увольняются госслужащие в случае выхода на пенсию

пенсию или достижения им 65-летнего возраста. Согласно пункту 7 части первой статьи 83 Закона Украины от 10 декабря 2015 г. № 889-VIII «О государственной службе» (далее — Закон № 889), госслужба прекращается в случае выхода госслужащего на

Об этом пишет Кадровик.

В то же время запрещено увольнять работника по инициативе работодателя только потому, что он достиг пенсионного возраста. Однако госслужащий может уволиться по собственному желанию. Причем в случае увольнения госслужащего в связи с его уходом на пенсию работодатель должен уволить его в срок, в который будущий пенсионер просит в своем заявлении на увольнение.

Следует отметить, что лицо, уволенное в связи с уходом на пенсию, может быть вновь назначено на должность государственной службы и может повторно уволиться, чтобы выйти на пенсию. То есть такое основание для увольнения госслужащий может использовать неоднократно. Однако выходное пособие, на которое при увольнении в случае выхода на пенсию или при достижении 65-летнего возраста госслужащий имеет право, он может получить только один раз — часть третья статьи 83 Закона № 889. Напомним, что пособие выплачивается в размере средней месячной заработной платы.

По мнению НАГС, в случае увольнения в связи с уходом на пенсию госслужащего, который уже увольнялся на этом основании с госслужбы в другом госоргане, следует обратиться с запросом к этому госоргану относительно выплаты такому госслужащему указанного выходного пособия.

Отдельно отмечаем, что выход на пенсию госслужащего или достижение им 65-летнего возраста, не приводящие к увольнению с государственной службы, не дают права на эту выходную помощь.

Важно, что при потребности службы госслужащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста, но с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимает работодатель каждый год до достижения госслужащим 70-летнего возраста. При этом конкурс ежегодно проводить не нужно.

Законом № 889 императивно регламентировано, что указанное в статье 34 срочное назначение осуществляется именно на один год. Однако, в отличие от срочного назначения, Закон № 889 не обязывает работодателя продлевать срок пребывания госслужащего, достигшего 65-летнего возраста, на государственной службе именно на год.

Также обращаем внимание, что приказ о продлении срока пребывания на госслужбе, согласно статье 83 Закона № 889, субъект назначения может выдать только один раз в год с момента достижения госслужащим указанного возраста. Поэтому если срок пребывания на государственной службе будет продлен менее чем на год, дальнейшее продление срока пребывания госслужащего на госслужбе, в соответствии с частью четвертой статьи 83 Закона № 889, будет неправомерным.

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