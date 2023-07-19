Финансирование, разминирование и логистика: правительство сообщило о главных направлениях работы в аграрной сфере — Finance.ua

Финансирование, разминирование и логистика: правительство сообщило о главных направлениях работы в аграрной сфере Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Финансирование, разминирование и логистика: правительство сообщило о главных направлениях работы в аграрной сфере

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства рассказал о приоритетах работы в аграрной сфере с учетом вызовов в виде минирования сельскохозяйственных территорий, усложненной логистики и необходимости поддержки аграриев, которые бросила война, пишет УНН.

Украинские аграрии начали убирать второй урожай за время полномасштабной агрессии. Жатва продолжается в 22-х регионах. Уже намолочено более 2 млн тонн зерна, больше всего — в Николаевской и Одесской областях.

В 2023 году по разным программам поддержки украинские аграрии получили около 42 млрд грн банковских кредитов, из них почти 26 млрд грн по программе льготного кредитования «5%-7%-9%». Больше всего в Киевской, Винницкой и Кировоградской областях, сообщил премьер.

«Правительство продолжает выдавать гранты на высадку новых садов и строительство теплиц в рамках программы „єРобота“. Уже выделили бизнесу более 300 млн грн по этому направлению», — отметил Шмыгаль.

Читайте также Цены на ячмень в направлении речных портов повысились на 5−7 долларов

Глава правительства отметил, что важным условием является разминирование сельхозземель. В настоящее время уже обследовано более 160 тысяч гектаров. Это более трети площадей, которые планируется приоритетно вернуть в сельскохозяйственную эксплуатацию.

«Привлекаем к гуманитарному разминированию партнеров. Пока концентрируемся на том, чтобы выявить наименее засоренные участки, быстро очищать их от мин и снарядов и передавать в обработку аграриям», — сказал премьер.

По его словам, Украина все это время активно развивала альтернативную логистику через западную границу со странами ЕС. Более 60% украинского экспорта сегодня приходится на Европейский Союз, поэтому это направление для Украины важно.

С начала полномасштабного вторжения Украина открыла два новых пункта пропуска на границе с Румынией, а также пункт контроля на временной инфраструктуре на границе с Польшей.

«Расширяем и обновляем подъездные пути, железную дорогу, запустили механизм электронной очереди, что экономит время людям и бизнесу. В планах — общий со странами Евросоюза таможенный и пограничный контроль», — добавил Шмыгаль.

Вторым важным логистическим направлением премьер назвал дунайский кластер: порты Измаил, Усть-Дунайск и Рени. Из-за полномасштабной войны в этих портах втрое увеличили грузопоток, поэтому они получили огромную перспективу развития.

Сейчас правительство работает над ростом их пропускной способности. В частности, за счет частных инвестиций и государственно-частного партнерства.

Премьер также отметил, что, несмотря на попытки россии блокировать украинские черноморские порты, благодаря трехстороннему соглашению с Турцией и ООН «зерновая инициатива» действовала почти год. За это время Украине удалось экспортировать более 33 млн тонн аграрной продукции в 45 стран мира. Сейчас россия пытается сорвать эту инициативу и спровоцировать новый продовольственный кризис в мире.

«Президент Украины Владимир Зеленский уже направил официальные письма Президенту Турции и Генсеку ООН. Мы предлагаем продолжить работу „зерновой инициативы“ в трехстороннем формате. Это позволит спасти миллионы людей от голода и обеспечит мировую продовольственную безопасность».

🌿 Кстати, об успехах первого этапа земельной реформы, будущих перспективах рынка земли и агроотрасли, о возможностях для частного инвестора мы поговорим на конференции AgroInvestDay, которая состоится 27 июля в Киеве.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.