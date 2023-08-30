Финансирование на рынке финтех в мире снизилось: что изменится к концу года — Finance.ua

Финансирование на рынке финтех в мире снизилось: что изменится к концу года Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Финансирование на рынке финтех в мире снизилось: что изменится к концу года

Общий объем финансирования на рынке финтех и количество сделок в мире снизились с 63,2 млрд дол. США в рамках 2885 сделок во втором полугодии 2022 года до 52,4 млрд дол. США в рамках 2153 соглашений в первом полугодии 2023 года.

Об этом сообщают аналитики KPMG.

«Первые шесть месяцев 2023 года были сложными для инвестиционного рынка во всем мире. Некоторые вызовы были ожидаемыми: высокий уровень инфляции, рост процентных ставок, продолжающаяся полномасштабная война в Украине, падение стоимости активов и длительная нехватка предложений по выходу с рынка и продаже инвестиций; другие были менее ожидаемыми, в частности, крушение нескольких банков в США», — говорится в исследовании.

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Несмотря на рыночную турбулентность и сокращение финансирования в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах Америки финансирование финтеха выросло с 28,9 млрд дол. США во втором полугодии 2022 г. до 36 млрд дол. США в первом полугодии 2023 года.

В первом полугодии 2023 г. также наблюдался высокий уровень финансирования по некоторым направлениям финтеха. Так, в середине года финансирование финтех-компаний, ориентированных на логистику и цепочки поставок, значительно превысило все предыдущие годовые показатели (8,2 млрд долл. США), а финансирование финтех-компаний, ориентированных на ESG, в размере 1,7 млрд долл. США обогнало общий объем финансирования за весь 2022 год. Настроения финтех-инвесторов можно охарактеризовать как очень выборочные.

Среди ключевых тенденций, наблюдавшихся в финтех-секторе за последние шесть месяцев:

рост внимания к операционной эффективности, устойчивым денежным потокам и прибыльности как со стороны инвесторов, так и со стороны финтех-компаний, стремящихся отсрочить следующие раунды финансирования;

устойчивость платежного пространства, в частности, платежной инфраструктуры остается;

уменьшение финансирования криптовалют в связи с проблемами в секторе, в сочетании с увеличением внимания к более широким блокчейнам-решениям;

стремительный рост интереса к потенциальным кейсам использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ), особенно в кибербезопасности, страховых технологиях (insurtech) и технологиях управления инвестициями (wealthtech).

Прогнозы на вторую половину 2023 года

Ожидается, что во второй половине 2023 вызовы на рынке будут продолжаться, результатом чего может стать еще одно бурное полугодие.

Ожидается, что искусственный интеллект будет горячей темой для разговоров и, вероятно, для финансирования, даже если активность на рынке финтех будет оставаться низкой. Однако когда рынок начнет стабилизироваться, финансирование финтеха, вероятно, оживится.

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В частности, все шансы на продление и ускорение финансирования имеет сектор технологий управления платежами, а также секторы insurtech и wealthtech. Если рыночные условия улучшатся, активность в сфере слияний и поглощений (M&A) также может снова начать расти, поскольку частные инвесторы и корпорации будут искать возможности для выгодных сделок.

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