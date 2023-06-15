Как развивается и откуда привлекает деньги украинский финтех — Finance.ua

Как развивается и откуда привлекает деньги украинский финтех Сегодня 17:01 — Финтех и Карты

Как развивается и откуда привлекает деньги украинский финтех

Финтех — драйвер привлечения инвестиций в Украину после победы в войне и начала восстановления.

Об этом рассказал председатель правления Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний (УАФИК) Ростислав Дюк во время презентации Каталога Финтех-компаний Украины 2023.

«Мы ежегодно проводим исследования и увидели, что, несмотря на войну и все проблемы, в частности пандемию Covid-19, финтех индустрия растет. Сейчас она оценивается более чем в 1 млрд долларов, а это рост на более чем 50% за 5 лет. И этот рост не будет останавливаться, даже не смотря на не очень благоприятную среду для привлечения инвестиций во время войны», — говорит Дюк.

Finance.ua собрал интересные статистические данные о развитии украинского финтеха и планах отрасли на будущее, которыми поделились в УАФИК во время презентации.

Украинский финтех — это 246 компаний, работающих на этом рынке. Из них 7 компаний, несмотря на войну, начали свой бизнес именно в 2022 году.

Как отмечает Дюк, 68% компаний прошли точку безубыточности, то есть украинский финтех остается прибыльной индустрией в противовес мировому, который является более «инвестиционно поедающей» индустрией.

Среди интересных данных:

33% компаний украинского финтеха работают на европейском рынке;

77% - базируются в Киеве (ранее — 80%, однако доля уменьшилась из-за войны);

17% компаний имеют учредительниц-женщин;

55% имеют своих представителей в рядах ВСУ.

Регулировка отрасли финтеха

Если говорить о законодательстве, регулирующем сегодня отрасль финтеха, то это:

подписан Закон Украины «О виртуальных активах»;

вступил в силу Закон Украины «Об облачных услугах»;

вступил в силу Закон Украины «О платежных услугах»;

подписан законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)»;

а также запущена регуляторная платформа («песочница») и разработан проект концепции открытого банкинга.

Тенденции украинского финтех-рынка

Что касается расположения, то ранее организации компаний финтеха были преимущественно в городах-миллионниках — где была значительная база университетов и головных офисов банков. Территориально наибольшее количество финтех компаний остается в Киеве, второе и третье место разделяют Днепр и Львов.

Однако из-за войны география претерпела изменения: например, 77% компаний остались в Киеве, а остальные сместились в сторону западной части Украины. Еще 5% переехали за пределы страны, хотя до сих пор трактуют себя как украинские компании.

Где берут деньги

«В финтехе, как и любой инновационной индустрии, деньги привлекали от FFF (Friends, Family, Fools) — в основном основывали компании на собственные средства. Хотя спектр источников финансирования за последний год значительно расширился. Когда мы опросили, какие средства компании будут привлекать в этом году, 27% опрошенных ответили, что будут привлекать стратегических инвесторов из-за рубежа, еще 20% будут развиваться за собственные средства. И появился новый инструмент — 9% компаний хотят привлекать донорские средства, а 1% это уже удается», — рассказывает глава Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний.

На каком рынке работают украинские финтех-компании

Если рассмотреть структуру финтех-каталога с точки зрения карты экосистемы, лидерами являются:

технологии и инфраструктура;

платежи;

необанки, диджитал банки и маркетплейсы.

Читайте также Как украинские айтишники влияют на мировые технологии (инфографика)

«Война — это, к сожалению, хороший катализатор для выхода на новый рынок. И 33 развивающих финтех компаний уже работают на международном рынке. Еще 52% - планируют выходить туда. А вот 15% компаний видят свою работу только в Украине. Но я думаю, что это все временно, потому что наши продукты конкурентоспособны и готовы выходить на внешние рынки», — говорит Дюк.

Какие технологии и инструменты будут привлекать финтех-компании:

API — 24%;

облачные сервисы — 13%;

чат-бот — 12%;

искусственный интеллект — 9%;

роботизированная автоматизация процессов — 8%;

биометрика — 7%;

подключение и сервисы системы SWIFT и другие организации по переводу средств — 6%;

блокчейн и платформы с низким кодом — по 4%.

Что изменило российское вторжение

31% компаний указали на проблемы регуляторного характера с выходом на другие рынки;

96% покинули операционную деятельность в Украине после полномасштабного вторжения;

26% имели или столкнулись с проблемой доступа к финансированию;

64% компаний заинтересованы в участии в иностранных акселераторах/инкубаторах.

Кроме того, 16% компаний отметили уменьшение объема бизнеса более чем на 50%. И только 26% говорят об отсутствии изменений в связи с вторжением России на территорию Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.