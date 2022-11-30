Какие тренды сейчас царят в мировом финтехе — Finance.ua

Какие тренды сейчас царят в мировом финтехе Вчера 10:30 — Финтех и Карты

Ключевые тренды, существующие сегодня в сегменте финтеха — бесконтактность, принцип «покупай сейчас, плати потом», «банк как услуга» и экосистемы, криптокарты, мобильные сервисы и т.д.

Подробнее о трендах мирового финтеха рассказал во время конференции FinTech Ukraine 2022 , организованной порталами Finance.ua и Минфин, старший директор, председатель Департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Visa Евгений Лисняк.

Говоря о бесконтактности, эксперт обратил внимание, что на некоторых рынках уже широко распространились QR-платежи. В основном это касается стран Азии — Сингапур, Казахстан, Узбекистан.

Также свое ведущее место занимает технология Tap to Phone, позволяющая превратить любой телефон в POS-терминал, что позволяет снизить барьер приема платежей.

«Покупай сейчас, плати потом — в Украине в известной степени уже распространена технология, знакомая, а вот на многих глобальных рынках это становится трендом», — отметил Лисняк.

По словам представителя компании Visa, «банк как услуга» становится следствием открытого банкинга, и отечественные банки уже реализуют это направление.

«Это наши необанки, такие как monobank , sportbank. Они запущены в классических банках. Это и есть пример Banking as a Service („банк как услуга“. — Ред.). Такие истории приводят нас к определенной бизнес-модели, которая может сильно продвинуть банк вперед», — рассказал эксперт.

Real-time Payments уже стали активно распространяемым стандартом.

«Мы хотим жить быстрее и получать все с минимальными задержками. Поэтому это развивающийся тренд. Задача будет решаться все активнее», — обратил внимание Евгений Лисняк.

К категории Mobile financial services относятся, например, мобильные и почтовые операторы. Они все больше смотрят в сторону предоставления финансовых услуг своим клиентам. В Украине такими примерами могут служить Новая почта, Укрпочта.

«И, конечно, криптокарты. Мы многое об этом слышим и ждем в Украине. У нас сейчас есть определенные регуляторные ограничения, моменты, требующие уточнения. Но я думаю, что в нашей стране такие продукты могли бы быть полезны и пользоваться спросом», — отметил Лисняк.

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