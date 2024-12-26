Финансирование местных бюджетов в 2025 году вырастет на 9,3%: прогноз Минфина — Finance.ua

Финансирование местных бюджетов в 2025 году вырастет на 9,3%: прогноз Минфина Сегодня 19:16 — Казна и Политика

Финансирование местных бюджетов в 2025 году вырастет на 9,3%: прогноз Минфина

Объем финансовых ресурсов местных бюджетов на 2025 год прогнозируется на уровне 736,8 млрд грн, что на 9,3% больше, чем в нынешнем году.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, выступая на Конгрессе местных и региональных властей, сообщает пресс-служба Минфина.

Ключевые источники доходов

Он привел данные о структуре финансовых ресурсов местных бюджетов в 2025 году.

Так, поступления от общегосударственных и местных налогов ожидаются на уровне 519,7 млрд грн.

Среди них наибольшую долю обеспечивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 281,0 млрд грн, включая дополнительные 4% НДФЛ, что обеспечит 12,2 млрд грн.

Дотации и поддержка общин

Базовая дотация повысится более чем на 20% до 25,5 млрд грн, а реверсная дотация будет способствовать более эффективному распределению ресурсов между регионами.

При этом из бюджетов прифронтовых территорий реверсная дотация (593,7 млн грн) не будет перечисляться.

Также предусмотрено выделение дополнительных дотаций из государственного бюджета на сумму 40,6 млрд грн, из которых 36,5 млрд грн — на поддержку органов местного самоуправления, пострадавших в условиях войны.

Частично эти средства уже распределены между местными бюджетами для выравнивания диспропорций в местных бюджетах в объеме 11,2 млрд грн.

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Распределение остальных — 25,3 млрд грн — будет осуществляться по решениям правительства с учетом выполнения местных бюджетов в 2025 году.

Субвенции и инвестиции

Субвенции из государственного бюджета в 2025 году составят 151 млрд грн, из которых 132,3 млрд грн — на образование, здравоохранение и другие направления.

А 18,7 млрд грн предусмотрено для финансирования публичных инвестиционных проектов.

Отдельно следует отметить, что Государственный фонд регионального развития будет составлять 1 млрд грн, что подчеркивает сосредоточенность на поддержке региональных инициатив и инвестиционных возможностей.

Укрінформ По материалам:

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