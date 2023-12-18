Fiat оставит в производстве дешевую модель, которой уже 12 лет — Finance.ua

Fiat оставит в производстве дешевую модель, которой уже 12 лет Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Fiat оставит в производстве дешевую модель, которой уже 12 лет

Бюджетный автомобиль Fiat Panda 3 поколения останется в производстве. Бренд принял такое решение, даже несмотря на то, что этой дешевой модели уже исполнилось 12 лет.

Не исключается, что машина продержится на конвейере гораздо дольше.

По информации Automotive News Europe, на предприятии в Италии продолжат производить хэтчбек Fiat Panda 3 как минимум до 2026 года. Возможно, сборку продолжат и дальше, если в Европе отложат строгие экологические требования.

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Тем временем предприятие в Сербии проходит модернизацию для производства электрокаров. Там приготовят конвейер для нового Fiat Panda EV. Его официально представят 11 июля 2024, когда итальянский автопроизводитель будет отмечать свой 125-й день рождения.

Новый электрический бюджетник Fiat Panda 2024 модельного будет стоить около 20 000 евро. О модели становится известно все больше и больше с приближением дебюта.

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Ожидается, что дизайн будет выполнен в духе концепта 2019 года Fiat Centoventi.

Ранее в компании уже подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Несколько лет назад Centoventi своей премьерой анонсировал появление бюджетного электрокара.

Главными конкурентами считаются Dacia Spring, будущий Renault 5 и линейка китайских моделей BYD, ожидаемых на рынке. Электрический Fiat Panda EV появится для ответа Stellantis на эти модели.

AvtoDream По материалам:

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