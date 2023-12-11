У Fiat появился рамный пикап Titano: что это за модель и где ее будут продавать — Finance.ua

У Fiat появился рамный пикап Titano: что это за модель и где ее будут продавать Сегодня 04:46 — Технологии&Авто

У Fiat появился рамный пикап Titano: что это за модель и где ее будут продавать

Fiat открыл прием заказов на новый рамный пикап Titano. Пока что модель доступна только в Алжире: там ее оценили в 3 699 000 динар — чуть более миллиона гривен или около 27,5 тысячи долларов по курсу на сегодня.

Titano является немного перелицованной версией другого пикапа концерна Stellantis, Peugeot Landtrek. Fiat Titano нацелен на рынки Африки и Латинской Америки.

Внешние отличия Fiat Titano от «донорского» Peugeot Landtrek сводятся к радиаторной решетке немного другого дизайна с объемным рисунком и маленьким флагом Италии в углу. А вот главная оптика, выштамповка и бамперы у пикапов идентичны.

Нет отличий и в салоне (за исключением логотипов): шкалы аналоговых приборов, между ними расположен небольшой прямоугольный экранчик, а над передней панелью возвышается дисплей мультимедийной системы. В списке опций заявлены камеры кругового обзора, блокировка заднего дифференциала и система помощи при спуске.

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Пока что раскрыта только версия для алжирского рынка, где Titano предложат с дизельным мотором объемом 1,9 литра и мощностью 150 лошадиных сил в связке с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Алжирцам можно выбрать вариант с одинарной кабиной и моноприводом или двойной кабиной и полным приводом.

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Ampercar По материалам:

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