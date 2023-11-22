Fiat заявил о запуске своей NFT-коллекции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Fiat заявил о запуске своей NFT-коллекции

Криптовалюта
1
Итальянский производитель автомобилей — компания Fiat — объявил о запуске NFT-коллекции на базе сети Arbitrum.
Каждый желающий может подать заявку на попадание в whitelist и получить FIAT Pass из коллекции под названием CingueCento. Предложение NFT ограничено в количестве 55 000. В компании рассказали, что токены будут раздавать в порядке живой очереди.

Читайте также: Как заработать на NFT

«Цифровой предмет коллекционирования, который действует как социальный идентификатор и позволяет разблокировать награды, прославляющие наследие бренда FIAT», — говорится в сообщении.
Также в Fiat сообщили, что заявку на получение NFT можно подать в период с 21 по 26 ноября. Команда добавила, что разошлет FIAT Pass на кошельки, включенные в whitelist, в течение нескольких дней после того, как пользователи выполнят все шаги на платформе Zealy.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Процес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.