Fiat заявил о запуске своей NFT-коллекции — Finance.ua

Fiat заявил о запуске своей NFT-коллекции
Итальянский производитель автомобилей — компания Fiat — объявил о запуске NFT-коллекции на базе сети Arbitrum.
Каждый желающий может подать заявку на попадание в whitelist и получить FIAT Pass из коллекции под названием CingueCento. Предложение NFT ограничено в количестве 55 000. В компании рассказали, что токены будут раздавать в порядке живой очереди.
Читайте также: Как заработать на NFT
«Цифровой предмет коллекционирования, который действует как социальный идентификатор и позволяет разблокировать награды, прославляющие наследие бренда FIAT», — говорится в сообщении.
Также в Fiat сообщили, что заявку на получение NFT можно подать в период с 21 по 26 ноября. Команда добавила, что разошлет FIAT Pass на кошельки, включенные в whitelist, в течение нескольких дней после того, как пользователи выполнят все шаги на платформе Zealy.
Курс криптовалют к доллару 💸
Поделиться новостью