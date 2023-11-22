Fiat заявил о запуске своей NFT-коллекции — Finance.ua

Fiat заявил о запуске своей NFT-коллекции Сегодня 05:15 — Криптовалюта

Итальянский производитель автомобилей — компания Fiat — объявил о запуске NFT-коллекции на базе сети Arbitrum.

Каждый желающий может подать заявку на попадание в whitelist и получить FIAT Pass из коллекции под названием CingueCento. Предложение NFT ограничено в количестве 55 000. В компании рассказали, что токены будут раздавать в порядке живой очереди.

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«Цифровой предмет коллекционирования, который действует как социальный идентификатор и позволяет разблокировать награды, прославляющие наследие бренда FIAT», — говорится в сообщении.

Также в Fiat сообщили, что заявку на получение NFT можно подать в период с 21 по 26 ноября. Команда добавила, что разошлет FIAT Pass на кошельки, включенные в whitelist, в течение нескольких дней после того, как пользователи выполнят все шаги на платформе Zealy.

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