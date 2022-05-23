ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов еще 299,4 млн грн — Finance.ua
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ФГВФЛ возместил вкладчикам банков-банкротов еще 299,4 млн грн

Сегодня 16:13Кредит&Депозит
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По состоянию на 1 мая 2022 г. в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывалось 69 действующих банков. На начало мая 2022 года продолжалась ликвидация 49 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка Фондом уже завершена.
Средства Фонда. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 мая 2022 года, составила 19 256,6 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-апреле 2022 года поступило 2327,4 млн грн.

Сколько уже выплатили вкладчикам обанкротившихся банков

В апреле 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков составили 299,4 млн грн. Всего в январе-апреле текущего года вкладчики ликвидируемых Фондом банков получили гарантированное возмещение на сумму 593,3 млн грн.

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По состоянию на 1 мая 2022 года общая сумма выплат в пределах гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 91 573,0 млн грн.

Ключевые решения Фонда в отношении ликвидируемых банков

  • С 22 апреля 2022 г. Фонд непосредственно осуществляет ликвидации АО «Родовид Банк».
  • 26 апреля 2022 решением исполнительной дирекции Фонда утвержден ликвидационный баланс АО «Банк Велес». В этой связи прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка и завершена его ликвидационная процедура.

Справка Finance.ua:

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По материалам: Finance.ua
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