ФГВФЛ: состоится аукцион по продаже первого «отраслевого пула» по виду экономической деятельности — строительство
5 декабря 2023 в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже первого «отраслевого пула», сформированного Фондом гарантирования вкладов физических лиц по общему признаку КВЭД должника — строительство.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
В состав лота GL18N1025239 вошли активы четырех банков — АО «МР БАНК», АО «МЕГАБАНК», ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» и АО «БАНК СИЧ», а именно: права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, а также дебиторская задолженность.
Общая задолженность по включенным в состав пула активам составила более 707 млн грн, из них 608 млн грн — по активам АО «МЕГАБАНК», 84 млн грн — ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК», 13 млн грн — АО «МР БАНК» и почти 1,6 млн грн — АО «БАНК СИЧ».
В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлены объекты жилой и коммерческой недвижимости, земельные участки, объекты незавершенного строительства, имущественные права на недвижимое имущество, финансовая порука
и т. д. В частности, в состав этого пула входят жилой дом в Запорожье общей площадью около 1 тыс. кв. с земельным участком, нежилые здания в Харькове общей площадью более 11 тыс. кв.м., нежилое помещение в городе Стрый Львовской области общей площадью более 500 кв.м. и другие объекты.
Каждый актив, включенный в состав пула, не менее 4 раз выставлялся на индивидуальную продажу в системе Прозорро. Продажи, но так и не был реализован.
Более подробная информация о пуле — в публичном паспорте актива.
Активы выставляются на продажу по голландскому аукциону с понижением начальной (стартовой) цены.
Стартовая цена лота — 65 405 671,44 грн.
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