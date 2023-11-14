ФГВФЛ: состоится аукцион по продаже первого «отраслевого пула» по виду экономической деятельности — строительство Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

5 декабря 2023 в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже первого «отраслевого пула», сформированного Фондом гарантирования вкладов физических лиц по общему признаку КВЭД должника — строительство.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

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В состав лота GL18N1025239 вошли активы четырех банков — АО «МР БАНК», АО «МЕГАБАНК», ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» и АО «БАНК СИЧ», а именно: права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, а также дебиторская задолженность.

Общая задолженность по включенным в состав пула активам составила более 707 млн ​​грн, из них 608 млн грн — по активам АО «МЕГАБАНК», 84 млн грн — ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК», 13 млн грн — АО «МР БАНК» и почти 1,6 млн грн — АО «БАНК СИЧ».

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В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлены объекты жилой и коммерческой недвижимости, земельные участки, объекты незавершенного строительства, имущественные права на недвижимое имущество, финансовая порука и т. д. В частности, в состав этого пула входят жилой дом в Запорожье общей площадью около 1 тыс. кв. с земельным участком, нежилые здания в Харькове общей площадью более 11 тыс. кв.м., нежилое помещение в городе Стрый Львовской области общей площадью более 500 кв.м. и другие объекты.

Каждый актив, включенный в состав пула, не менее 4 раз выставлялся на индивидуальную продажу в системе Прозорро. Продажи, но так и не был реализован.

Более подробная информация о пуле — в публичном паспорте актива

Активы выставляются на продажу по голландскому аукциону с понижением начальной (стартовой) цены.

Стартовая цена лота — 65 405 671,44 грн.

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