ФГВФЛ выставил на продажу активы Златобанка на 10,6 млрд гривен — Finance.ua

ФГВФЛ выставил на продажу активы Златобанка на 10,6 млрд гривен Сегодня 12:43 — Фондовый рынок

15 ноября в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже одного из самых дорогих лотов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

около 10,6 млрд грн. На онлайн торги выставлены связанные между собой и акционерами банка активы АО «ЗЛАТОБАНК». Начальная цена лота —

В лот включены активы, частично находящиеся в залоге Национального банка Украины.

В составе лота GL3N125135 на торги выставлена ​​доля корпоративных прав в уставном капитале ООО «Торгово-Логистический Комплекс «Арктика», а также дебиторская задолженность и права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами.

Все контрагенты, а затем и включенные в состав лота активы связаны между собой, в частности, имеют совместное обеспечение (недвижимость, поручительство и др.) по кредитам, общих учредителей и местонахождение заемщиков.

Обеспечением кредитов выступают объекты недвижимости (в том числе в Киеве и Киевской области), транспорт, оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.

С полным перечнем обеспечения можно ознакомиться в публичном паспорте актива по ссылке . Материалы кредитных дел также доступны для изучения потенциальными покупателями в виртуальной комнате данных

Включенные в состав лота активы уже неоднократно выставлялись на торги, но не нашли своих покупателей.

Начальная цена лота — 10,6 млрд грн.

Торги состоятся по «голландской модели» аукциона, на понижение цены, во время которого первоначальная стоимость лота автоматически пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить более высокую цену. В конце концов, победителем становится тот, кто предложил наибольшую сумму.

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