Фермерам в ЕС станет лучше? Член Еврокомиссии сообщил, каких законодательных изменений ждать — Finance.ua

Фермерам в ЕС станет лучше? Член Еврокомиссии сообщил, каких законодательных изменений ждать Сегодня 17:20 — Аграрный рынок

Еврокомиссия намерена на следующей неделе выступить с новыми законодательными предложениями, чтобы пойти на встречу протестующим сельхозпроизводителям.

Об этом сообщил польской радиостанции RMF FM член Еврокомиссии, занимающийся сельским хозяйством, Януш Войцеховский.

«Поступят предложения по снижению бремени для фермеров», — сказал он, добавив, что «речь идет о пакете мер, призванных не столько снять опасения сельхозпроизводителей по поводу „Зеленого курса“, сколько избавить их от его элементов, содержащихся в общей сельскохозяйственной политике ЕС». По его словам, эти меры пойдут на пользу фермерам.

В частности, отметил Войцеховский, эти меры предусматривают полный отказ от обязательного содержания «под паром» (речь о сохранении определенных территорий незасеянными. — Ред.) четырех процентов земельных угодий. При этом фермеры смогут продолжить держать землю под паром, и за это они будут получать вознаграждения.

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Кроме того, продолжил он, сельскохозяйственные угодья площадью до 10 га планируется освободить от контроля за соблюдением экологических условий, поэтому фермеры не будут наказываться за их невыполнение. А в Польше фермы площадью до 10 га составляют три четверти всех сельскохозяйственных ферм.

Войцеховский также предложит расширить возможность предоставления государственной помощи фермерам в связи с беспошлинными поставками агропродукции из Украины. На сегодняшний день в рамках такой поддержки фермеры получили 4 млрд евро.

Аграрии протестуют в Польше и других странах Европы уже несколько недель. Протестующие требуют либо реформы, либо отказа от политики «Зеленого курса» и общей сельскохозяйственной политики ЕС.

Польские фермеры также протестуют против поставок сельскохозяйственных товаров из Украины на условиях, которые, по их мнению, подрывают добросовестную конкуренцию.

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