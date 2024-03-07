Фермерам в ЕС станет лучше? Член Еврокомиссии сообщил, каких законодательных изменений ждать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фермерам в ЕС станет лучше? Член Еврокомиссии сообщил, каких законодательных изменений ждать

Аграрный рынок
6
Еврокомиссия намерена на следующей неделе выступить с новыми законодательными предложениями, чтобы пойти на встречу протестующим сельхозпроизводителям.
Об этом сообщил польской радиостанции RMF FM член Еврокомиссии, занимающийся сельским хозяйством, Януш Войцеховский.
Читайте также
«Поступят предложения по снижению бремени для фермеров», — сказал он, добавив, что «речь идет о пакете мер, призванных не столько снять опасения сельхозпроизводителей по поводу „Зеленого курса“, сколько избавить их от его элементов, содержащихся в общей сельскохозяйственной политике ЕС». По его словам, эти меры пойдут на пользу фермерам.
В частности, отметил Войцеховский, эти меры предусматривают полный отказ от обязательного содержания «под паром» (речь о сохранении определенных территорий незасеянными. — Ред.) четырех процентов земельных угодий. При этом фермеры смогут продолжить держать землю под паром, и за это они будут получать вознаграждения.
Читайте также
Кроме того, продолжил он, сельскохозяйственные угодья площадью до 10 га планируется освободить от контроля за соблюдением экологических условий, поэтому фермеры не будут наказываться за их невыполнение. А в Польше фермы площадью до 10 га составляют три четверти всех сельскохозяйственных ферм.
Войцеховский также предложит расширить возможность предоставления государственной помощи фермерам в связи с беспошлинными поставками агропродукции из Украины. На сегодняшний день в рамках такой поддержки фермеры получили 4 млрд евро.
Читайте также
Аграрии протестуют в Польше и других странах Европы уже несколько недель. Протестующие требуют либо реформы, либо отказа от политики «Зеленого курса» и общей сельскохозяйственной политики ЕС.
Польские фермеры также протестуют против поставок сельскохозяйственных товаров из Украины на условиях, которые, по их мнению, подрывают добросовестную конкуренцию.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.