Федрезерв США продолжил снижение процентной ставки — Finance.ua

Федрезерв США продолжил снижение процентной ставки Сегодня 11:14 — Мир

Федрезерв США продолжил снижение процентной ставки, Фото: Celal Gunes

Федеральная резервная система США (ФРС) 7 ноября снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,5−4,75%. Решение было принято единогласно всеми членами комитета (FOMC). Это второе снижение подряд в этом цикле — с марта 2020 года.

Об этом говорится в пресс-релизе американского регулятора.

Снижение ключевой ставки делает кредиты для бизнеса и потребителей дешевле. Это стимулирует экономическую активность крупнейшей экономики мира.

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Последние показатели говорят о том, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами, говорится в сообщении ФРС.

Инфляция «добилась прогресса» в достижении таргета в 2%, но остается «несколько высокой». Вместе с этим с начала текущего года рынок труда ослаб, безработица выросла, но остается низкой, отметила ФРС.

Центробанк еще раз подтвердил свои цели по достижению уровня инфляции в 2% и максимальной занятости в долгосрочной перспективе.

Комитет ФРС отметил, что готов скорректировать денежно-кредитную политику в случае возникновения рисков, которые могут препятствовать достижению таргета по инфляции.

Центробанк будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке в зависимости от статистических данных, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания, которое завершилось 7 ноября.

Пауэлл не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что Федрезерв сделает паузу в смягчении политики на этом заседании.

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Следующее заседание по ставке состоится 17−18 декабря 2024 года, по его итогам ФРС также представит обновленные макропрогнозы.

Напомним, с июля 2023 года по сентябрь 2024 года базовая ставка в США находилась на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25−5,5%.

23 августа глава ФРС заявил, что регулятор готов к снижению ставок. Снижение может начаться в сентябре, но сроки и скорость процесса зависят от ряда факторов, добавил он. На заседании в сентябре этого года ФРС снизила ставку до 4,75−5%.

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