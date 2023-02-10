Федоров о нововведениях SpaceX: проблем с работой Starlink не наблюдается — Finance.ua

Федоров о нововведениях SpaceX: проблем с работой Starlink не наблюдается Сегодня 10:14 — Технологии&Авто

Федоров о нововведениях SpaceX: проблем с работой Starlink не наблюдается

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал информацию, что SpaceX якобы ограничила использование Украиной интернет Starlink для управления дронами. Утверждает, что проблем с работой терминалов Starlink в Украине пока не наблюдается.

Об этом Федоров рассказал в комментарии Украинской правде.

«Действительно, несколько месяцев назад были изменения в функционировании geofencing. Сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink. Мы получили первые несколько тысяч Starlink в рамках новой партии из 10 тысяч терминалов от правительства Германии», — говорит Федоров.

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При этом он назвал Илона Маска «одним из самых больших частных доноров нашей будущей победы» и отметил, что Starlink помогают спасать тысячи жизней, поддерживают работу энергетической инфраструктуры, позволяют врачам проводить сложные операции и обеспечивают интернетом «пункты несокрушимости».

«Вклад компании SpaceX, по нашим оценкам, это более 100 миллионов долларов. Надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине», — добавил он.

Напомним, ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила , что ее компания приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками на фронте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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