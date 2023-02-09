Компанія Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами — Finance.ua

Компанія Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами Сьогодні 09:45 — Технології&Авто

Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з росією.

Про це повідомляє Reuters.

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв’язок для захисту від російських військових, «ніколи не призначався для використання в якості зброї», заявила Гвінн Шотвелл, президент і головний операційний директор SpaceX, під час конференції у Вашингтоні.

«Однак українці використали його ненавмисно і не в рамках жодної угоди», — сказала вона.

Пізніше в розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.

Україна ефективно використовує безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення вогню на великі відстані і скидання бомб.

«Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це», — сказала вона, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками. «Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо», — додала вона.

Шотвелл відмовився повідомити, яких заходів вжила SpaceX.

За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім’ям, які постраждали від російського вторгнення.

«Ми знаємо, що військові використовують їх для зв’язку, і це нормально, — сказала вона. — Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях».

SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з’єднуючи з майже 4 000 супутників, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.

Уряди таких країн, як США і Франція, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX у приватному порядку.

росія намагалася заглушити сигнали Starlink в регіоні, хоча SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу, заявив Ілон Маск, генеральний директор компанії.

Восени стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Маск пізніше підтвердив цю інформацію, відзначивши, що SpaceX не може безстроково оплачувати вже наявну систему та ще кілька тисяч терміналів, для яких обсяг використання даних майже в сотню разів перевищує типовий обсяг домогосподарства.

У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

Потім американський мільярдер відмовився від своїх слів і заявив, що продовжить фінансування Starlink в Україні. Та співрозмовник Politico сказав, що в Пентагоні існує мало впевненості в тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.

Раніше представник Міністерства закордонних справ росії Константін Воронцов заявив, що росія може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив на це, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.