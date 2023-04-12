Федоров хочет превратить Госстат в IT-компанию за 55 млн грн — Finance.ua
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Федоров хочет превратить Госстат в IT-компанию за 55 млн грн

Казна и Политика
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Федоров хочет превратить Госстат в IT-компанию за 55 млн грн
Федоров хочет превратить Госстат в IT-компанию за 55 млн грн
Министерство цифровой трансформации планирует оцифровать Государственную службу статистики, сократить штат ведомства на 30% и создать единое центральное юрлицо.
Аудит службы начался еще в 2021 году, а активная разработка стартовала уже во время полномасштабной войны.
«Задача — построить современную организацию, которая больше похожа на IT-компанию и в режиме реального времени собирает, быстро обрабатывает и распространяет данные», — отметил вице-премьер Михаил Федоров.
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Видимую часть проекта, новый портал Госстата, планируют запустить во второй половине 2023-го.
Кроме этого запланирована реорганизация административной структуры, создание внутренней IT-системы для сбора и обработки информации, перенос исторических данных за три десятилетия независимости, сокращение штата госоргана на 30% и создание единого центрального юрлица. В 2022 году уже уменьшили количество сотрудников с более чем 6000 сотрудников до 4600.
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Смета от консалтинга до реализации составляет около 55 млн грн.
Будет финансировать реорганизацию госоргана программа EGAP, поддерживаемая правительством Швейцарии. Разработкой будет заниматься крупнейшая в Украине ІТ-компания EPAM.
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Как сообщает издание, фишка обновленной системы — опция автоматизированного сбора данных и взаимодействие с другими административными реестрами. Например, можно получать информацию о потребительских ценах не от выборки респондентов, которые регулярно заполняют опросники, а от PPO в магазинах и супермаркетах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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