Федоров хочет превратить Госстат в IT-компанию за 55 млн грн — Finance.ua

Федоров хочет превратить Госстат в IT-компанию за 55 млн грн Сегодня 16:37 — Казна и Политика

Федоров хочет превратить Госстат в IT-компанию за 55 млн грн

Министерство цифровой трансформации планирует оцифровать Государственную службу статистики, сократить штат ведомства на 30% и создать единое центральное юрлицо.

Аудит службы начался еще в 2021 году, а активная разработка стартовала уже во время полномасштабной войны.

«Задача — построить современную организацию, которая больше похожа на IT-компанию и в режиме реального времени собирает, быстро обрабатывает и распространяет данные», — отметил вице-премьер Михаил Федоров.

Видимую часть проекта, новый портал Госстата, планируют запустить во второй половине 2023-го.

Кроме этого запланирована реорганизация административной структуры, создание внутренней IT-системы для сбора и обработки информации, перенос исторических данных за три десятилетия независимости, сокращение штата госоргана на 30% и создание единого центрального юрлица. В 2022 году уже уменьшили количество сотрудников с более чем 6000 сотрудников до 4600.

Смета от консалтинга до реализации составляет около 55 млн грн.

Будет финансировать реорганизацию госоргана программа EGAP, поддерживаемая правительством Швейцарии. Разработкой будет заниматься крупнейшая в Украине ІТ-компания EPAM.

Как сообщает издание, фишка обновленной системы — опция автоматизированного сбора данных и взаимодействие с другими административными реестрами. Например, можно получать информацию о потребительских ценах не от выборки респондентов, которые регулярно заполняют опросники, а от PPO в магазинах и супермаркетах.

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НВ По материалам:

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