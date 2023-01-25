Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития «Дії» — Finance.ua

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития «Дії» Сегодня 13:35 — Личные финансы

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития «Дії»

2023 год будет новой эрой развития приложения «Дія», которое начнет работать и для юридических лиц и станет superapp.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире подкаста «Закрыл раунд».

«По моим ощущениям, мы сделали 3-5% того, что можно сделать. Поэтому следующий [2023] год будет новой эрой развития «Дії». Вы как предприниматель сможете авторизоваться в «Дії», увидеть все данные по своему бизнесу и даже делегировать прямо в «Дії» конкретному сотруднику подачу документов или какие-то подписи в один клик.

Но это только начало, и в следующем году у нас будет много революционных продуктов и функций в «Дії», связанных не с услугами, а с целыми отраслями", — сказал министр.

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Федоров отметил, что и до войны его ведомство не было привычным государственным органом с департаментами и экспертами, а работало больше как современная продуктовая IT-компания.

«Сначала мы поняли для себя миссию, как вообще мотивировать себя работать в государстве. И этой миссией стало построить самое удобное государство в мире с точки зрения услуг. А затем декомпозировали его на конкретные цели — услуги, интернет, цифровая экономика, цифровое образование, цифровые навыки «Мы так жили до вторжения, а после — стали реагировать на вызовы, которые начали появляться. Нужно „єВорог“ запустить, чтобы собирать информацию о передвижении врага? Запустили. Нужно о поврежденном имуществе? Запустили. Выплаты? Запустили», — рассказал министр.

По его словам, с началом войны Минцифры не изменило своих целей, просто появилось больше задач в рамках этих целей. Это, отметил министр, стало возможным благодаря эффективной структуре менеджмента, построенной за годы довоенной деятельности.

Справка Finance.ua:

На Всемирном экономическом форуме в Давосе администратор USAID Саманта Пауэр заявила, что Соединенные Штаты намерены повторить успех украинской программы электронного управления «Дія» в других заинтересованных странах. Детальнее об этом здесь;

по словам украинских чиновников, по состоянию на прошлый месяц почти 18,5 миллионов человек пользовались последней версией мобильного приложения.

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