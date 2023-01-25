Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития «Дії» — Finance.ua
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Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития «Дії»

Личные финансы
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Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития «Дії»
Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития «Дії»
2023 год будет новой эрой развития приложения «Дія», которое начнет работать и для юридических лиц и станет superapp.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире подкаста «Закрыл раунд».
«По моим ощущениям, мы сделали 3-5% того, что можно сделать. Поэтому следующий [2023] год будет новой эрой развития «Дії». Вы как предприниматель сможете авторизоваться в «Дії», увидеть все данные по своему бизнесу и даже делегировать прямо в «Дії» конкретному сотруднику подачу документов или какие-то подписи в один клик.
Но это только начало, и в следующем году у нас будет много революционных продуктов и функций в «Дії», связанных не с услугами, а с целыми отраслями", — сказал министр.
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Федоров отметил, что и до войны его ведомство не было привычным государственным органом с департаментами и экспертами, а работало больше как современная продуктовая IT-компания.
«Сначала мы поняли для себя миссию, как вообще мотивировать себя работать в государстве. И этой миссией стало построить самое удобное государство в мире с точки зрения услуг. А затем декомпозировали его на конкретные цели — услуги, интернет, цифровая экономика, цифровое образование, цифровые навыки «Мы так жили до вторжения, а после — стали реагировать на вызовы, которые начали появляться. Нужно „єВорог“ запустить, чтобы собирать информацию о передвижении врага? Запустили. Нужно о поврежденном имуществе? Запустили. Выплаты? Запустили», — рассказал министр.
По его словам, с началом войны Минцифры не изменило своих целей, просто появилось больше задач в рамках этих целей. Это, отметил министр, стало возможным благодаря эффективной структуре менеджмента, построенной за годы довоенной деятельности.

Справка Finance.ua:

  • На Всемирном экономическом форуме в Давосе администратор USAID Саманта Пауэр заявила, что Соединенные Штаты намерены повторить успех украинской программы электронного управления «Дія» в других заинтересованных странах. Детальнее об этом здесь;
  • по словам украинских чиновников, по состоянию на прошлый месяц почти 18,5 миллионов человек пользовались последней версией мобильного приложения.
По материалам:
РБК-Україна
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