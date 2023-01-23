Можно ли выехать за границу с загранпаспортом в «Дія» — Finance.ua
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Можно ли выехать за границу с загранпаспортом в «Дія»

Личные финансы
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Украинцы во время действия военного положения могут выезжать за границу с заграничным паспортом и внутренним. При этом документ в приложении «Дія» пограничники примут в одном случае.
При каких условиях можно пересекать границу по документам в «Дія», TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
В ГНСУ объясняют, с какими документами можно выезжать из Украины во время правового режима военного положения:
  • с паспортом гражданина Украины для выезда за границу;
  • по внутреннему паспорту гражданина Украины — возможно для лиц (женщин, детей и инвалидов), которые эвакуируются из районов ведения боевых действий. Речь идет о ранее достигнутых договоренностях со сопредельными странами.
  • по загранпаспорту старого образца (не биометрический), если он действующий;
  • по паспорту гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен.
В приложении «Дія» от Минцифры, где загружены электронные документы, в частности, загранпаспорт, отмечается, что в пределах Украины цифровой загранпаспорт можно использовать наравне с внутренним паспортом. Внутри страны он имеет такую же юридическую силу, как и ID-карта.
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«Пока путешествовать с электронным паспортом за границу вы не можете. Для этого нужно его признание за границей. Наша команда работает над тем, чтобы это произошло в ближайшем будущем», — уточняют в онлайн-сервисе государственных услуг.
При этом на сайте Госпогранслужбы отвечают на вопрос, можно ли вернуться в Украину по загранпаспорту, который загружен в мобильное приложение «Дія», или по свидетельству о рождении:
«В случае когда гражданин Украины прибывает в украинский пункт пропуска без паспортных документов и при наличии свидетельства о рождении, въезд на территорию Украины будет осуществляться персонально по отдельному решению, которое будет приниматься по результатам углубленного контроля и проведения процедуры идентификации личности».

Как работает шеринг документов в «Дія»

По материалам:
РБК-Україна
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