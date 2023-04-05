Федоров анонсировал запуск defense tech-кластера Brave1: что это и зачем он нужен — Finance.ua
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Федоров анонсировал запуск defense tech-кластера Brave1: что это и зачем он нужен

Казна и Политика
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Федоров анонсировал запуск defense tech-кластера Brave1: что это и зачем он нужен
Федоров анонсировал запуск defense tech-кластера Brave1: что это и зачем он нужен
В ближайший месяц Минцифра презентует и запустит defense tech-кластер Brave1, направленный на поддержку специалистов, разрабатывающих военные технологии.
Об этом в интервью Общественному рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Это будет единственная платформа, где любой украинец, у которого будет идея, связанная с военной технологией, может получить валидацию этой идеи, то есть подтверждение, имеет ли она право на жизнь», — сказал он.
По словам министра, автор идеи сможет получить ресурсы, чтобы претворить ее в жизнь.

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«Это начиная от грантов, безвозвратных, заканчивая экспертной оценкой и консультацией из Минобороны, ВСУ, от бизнеса. То есть инкубация этой идеи. Потом можно будет получить инвестора или госконтракты, для того чтобы проводить уже масштабно эту идею в жизнь», — сказал Федоров.
Он отметил, что это будет единственная платформа, где будут рождаться инновационные, креативные милитари технологии, которые «будут помогать нам на поле боя защищать нашу страну».
«Это и дроны, это и радиоэлектронная борьба, это и кибербезопасность, это разные автономные беспилотные платформы. Все, что способно защищать, оборонять нашу страну», — сказал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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