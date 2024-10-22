Федоров: государство теряет миллиарды из-за отсутствия регулирования криптовалют — Finance.ua

Федоров: государство теряет миллиарды из-за отсутствия регулирования криптовалют
Государство недополучает в бюджет миллиарды гривен.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «Суспільному» рассказал о процессе легализации криптовалюты в Украине.
«Минцифра разработала законопроект, но, скажем так, более консервативные силы не дают возможности ему состояться, поэтому мы 5 лет живем в полной „тени“ и недополучаем миллиарды гривен в бюджет», — сказал министр.
Он добавил, что надеется на перемены в этом направлении.
Напомним, что на прошлой неделе глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине могут легализовать криптовалюту в первом-втором квартале 2025 года.
Ранее более года в Украине совместно с компанией Ernst and Young разрабатывали законопроект о налогообложении криптовалют. В ноябре 2023 года его зарегистрировали в Верховной Раде.
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Предварительно регуляторами крипторынка выступают Национальный банк и НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку). По видам виртуальные активы будут распределяться на три категории: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы.
Продажей криптовалют считается не только обмен их на деньги, но и расчет за товары, услуги или обмен на другие виртуальные активы. Обмен криптовалют на криптовалюты не считается продажей.
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Ставка налогообложения — 18% с инвестиционной прибыли и военный сбор 1,5%. Условие уплаты налога — если общий финансовый результат операций с инвестактивами имеет положительное значение, а полученные виртуальные активы находятся в собственности плательщика до 365 дней. Налогообложение должно осуществляться раз в год.
При этом в Министерстве цифровой трансформации призывают создать специальный налоговый режим для криптобизнеса. Налоги должны быть на уровне 5% для доходов физлиц и 18% для компаний с дополнительной возможностью пользоваться преимуществами налогового режима «Дія.City», — писал Михаил Федоров.
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