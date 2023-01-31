Федоров анонсировал цифровизацию военно-врачебной комиссии — Finance.ua

Федоров анонсировал цифровизацию военно-врачебной комиссии Сегодня 11:17 — Личные финансы

Федоров анонсировал цифровизацию военно-врачебной комиссии, Фото: yacobchuk1. Depositphotos

В Украине был разработан план цифровизации процессов военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.

«Команда Минцифры совместно с Минобороны, Минздравом, Минветеранов, Минсоцполитики разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии. Электронный документооборот сократит очереди. Автоматизация процессов снизит нагрузку на раненных героев», — отметил он, подчеркнув, что каждую минуту военные рискуют жизнью, защищая Украину. Поэтому задача государства — минимизировать бюрократию в армии.

По его словам, сейчас процессы ВВК совсем не цифровизированы, раненные бойцы вынуждены терять время в очередях, ходить в различные институции, собирать кучу бумажных документов, чтобы подтвердить ранения, а затем комиссия дает экспертное заключение, что делать военному после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продолжения службы.

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«Например, военного ранили под Бахмутом. Эвакуировали в киевский госпиталь на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВВК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВВК, которая вообще может быть в другом городе. И такой „квест“ нужно проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу», — объяснил Федоров.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что реформирование процессов ВВК — лишь небольшая часть того, что нужно цифровизовать в военной сфере.

«Наши военные достойны получать человеческие услуги. Именно благодаря им можем продолжать работать и цифровизовать», — отметил он.

Укрінформ По материалам:

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