В «Дія» появится военный билет рано или поздно, — Минцифры Сегодня 10:32

В «Дія» появится военный билет рано или поздно, — Минцифры

У Министерства цифровой трансформации Украины есть планы по внедрению военного билета в «Дія», но пока ведомство даже не имеет ориентированной даты начала работы над таким нововведением.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник в интервью The Village.

«Военный билет появится у „Дія“ рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем. Что касается повесток, то их в „Дія“ не будет», — сказал он.

Баник отметил, что Минцифры начало работу над цифровизацией военного учета реестра военнообязанных на стороне Минобороны еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Первым шагом на этом пути стала реформа места жительства. То есть раньше для смены места регистрации мужчинам нужно было сняться с военного учета и стать на учет в другом месте. Иногда этой процедуры избегали.

Впоследствии появилась возможность изменить место регистрации через «Дія», но во время военного положения приостановили эту услугу, что обусловлено нормами законодательства.

Справка Finance.ua:

ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития приложения «Дія», которое начнет работать и для юридических лиц и станет superapp;

на Всемирном экономическом форуме в Давосе администратор USAID Саманта Пауэр заявила, что Соединенные Штаты намерены повторить успех украинской программы электронного управления «Дія» в других заинтересованных странах. Подробнее об этом читайте здесь.

Діло По материалам:

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