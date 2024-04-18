Федерация работодателей предупреждает о коррупционных рисках в законопроекте о ветеранском предпринимательстве — Finance.ua

Федерация работодателей предупреждает о коррупционных рисках в законопроекте о ветеранском предпринимательстве Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Федерация работодателей предупреждает о коррупционных рисках в законопроекте о ветеранском предпринимательстве

Бизнес-ассоциации предупреждают о коррупционных рисках законопроекта «О ветеранском предпринимательстве». Федерация работодателей Украины и CEO Club Ukraine призвали Верховную Раду отказаться от рассмотрения соответствующего проекта.

Об этом говорится в заявлениях двух бизнес-ассоциаций.

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Согласно законопроекту № 10 258, любая компания, которая будет иметь 60% работников-участников боевых действий (УБД), будет приобретать статус «ветеранский бизнес». Следовательно, любая компания общей численностью в 3 работника, 2 из которых УБД, будет получать статус «ветеранский бизнес».

«Кроме того, законопроект не содержит никаких ограничений по количеству открытия таких бизнесов. Более того, эти нормы распространяются на широкий круг граждан, не имеющих статуса УБД, в том числе родственников ветеранов», — говорится в заявлении CEO Club Ukraine.

Федерация работодателей Украины заявила, что законопроект содержит ряд недостатков и коррупционных рисков, а также в случае принятия может коренным образом исказить конкурентную среду в стране.

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«Фактически законопроект открывает путь для беспрепятственного получения статуса „ветеранский бизнес“ практически любому бизнесу. Это превратит ветеранов в марионеток в руках дельцов, и откроет им доступ к широкому полю злоупотреблений в вопросах льготного доступа к грантам, государственным заказам, игорному бизнесу, торговле подакцизными товарами, в том числе табачными и водочными изделиями и т. д. », — отметили в ФРУ.

Кроме того, ассоциация ветеранов-предпринимателей АТО призвала правительство незамедлительно начать системную работу по разработке государственной политики поддержки ветеранского бизнеса.

borgexpert По материалам:

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