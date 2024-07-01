FATF отклонила призыв Украины внести россию в «черный» список — Finance.ua

FATF отклонила призыв Украины внести россию в «черный» список
Международная организация — группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) продолжила приостановку членства россии, но снова не внесла ее в «черный список».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что согласно официальной информации FATF, остановка членства рф остается в силе.
«FATF отмечает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против россии с целью защиты международной финансовой системы. Однако в черный список рф снова не внесли», — говорится в сообщении.
«Мы ожидали более решительных действий от FATF в связи с многочисленными доказательствами нарушений со стороны россии… FATF, отвечающая за безопасность глобальной финансовой системы, должна придерживаться своего мандата и прямо назвать страну, увеличившую свои финансовые связи с Северной Кореей, в нарушение Резолюции Совета Безопасности ООН. Доказательств такого сотрудничества достаточно», — заметил министр финансов Сергей Марченко.
FATF — это межправительственная организация, устанавливающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Напомним, FATF приостановила членство россии в феврале 2023 года. Украина неоднократно призывала организацию внести россию в «черный список», но FATF отказывается это сделать.
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