Евросоюз ввел новые санкции против КНДР за поддержку россии в войне против Украины — Finance.ua
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Евросоюз ввел новые санкции против КНДР за поддержку россии в войне против Украины

Мир
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Евросоюз ввел новые санкции против КНДР за поддержку россии в войне против Украины
Евросоюз ввел новые санкции против КНДР за поддержку россии в войне против Украины
Совет ЕС в пятницу ввел ограничения против еще шести физических и трех юридических лиц, причастных к деятельности Северной Кореи, связанной с незаконными программами вооружений и поддержкой рф в войне против Украины.
Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
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В частности, ограничения введены за уклонение от санкций, что может привести к получению средств для ее незаконных ядерной и баллистической программ, а также в связи с военной поддержкой, предоставляемой КНДР россии для ведения войны против Украины.
«ЕС намерен предотвратить поток компонентов, финансов и знаний, которые могут быть использованы КНДР для поддержки развития ее ядерных программ, программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет. ЕС призывает КНДР прекратить дестабилизирующие действия, соблюдать ее обязательства по международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами», — говорится в заявлении.
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Отмечается, что активы подсанкционных лиц будут заморожены. Также будет запрещено предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно лицам, включенным в перечень санкций, или в их пользу. Кроме того, к физическим лицам будет применен запрет на въезд в ЕС.
В заявлении отмечается, что после сегодняшнего решения общее количество лиц, внесенных в санкционный список ЕС, возросло до 77 физических и 20 юридических лиц.
Как сообщалось, союзники Украины давно обвиняют Северную Корею в прямой поддержке незаконной войны россии.
По материалам:
Укрінформ
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