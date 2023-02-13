Евросоюз смог избежать экономического спада – ЕК — Finance.ua

Евросоюз смог избежать экономического спада – ЕК Сегодня 17:40 — Мир

Евросоюз смог избежать экономического спада – ЕК

Несмотря на тяжелые экономические последствия для европейской и мировой экономики, вызванные агрессивной войной россии против Украины, Европейский Союз смог избежать экономического спада и сохранить перспективы экономического роста, хотя факторы риска не были устранены в полной мере.

Такие выводы содержатся в зимнем экономическом прогнозе ЕС, обнародованном на сайте Европейской комиссии.

«Почти год назад россия начала агрессивную войну против Украины, но и в этих условиях экономика ЕС вступила в 2023 год с лучшими показателями, чем прогнозировались осенью. Зимний экономический прогноз поднимает прогнозируемый показатель роста в текущем году до 0,8% для ЕС и до 0,9% для Еврозоны. Обе (экономические) сферы могут избежать технического снижения, которое предполагалось для начала года. Прогноз также несколько снижает инфляционные ожидания как в 2023 году, так и в 2024 году», - говорится в сообщении.

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По прогнозу, несмотря на экономические шоки, которые пережила европейская экономика в прошлом году, по показателям 2022 года уровень годового экономического роста оценивается в 3,5% как для ЕС, так и для Еврозоны.

Среди факторов роста названы усилия ЕС в преодолении энергетического кризиса, спровоцированного действиями россии.

«Длительная диверсификация источников и резкое падение потребления позволило сохранить заполнение газовых хранилищ на уровне, превышающем показатели прошлых лет, и оптовые цены на газ упали ниже довоенного уровня. Вдобавок рынок труда ЕС продолжил демонстрировать мощные показатели, по которым уровень безработицы оставался на самом низком за долгое время уровне в 6,1% до завершения 2022 года. Повысился уровень (потребительской) уверенности, так что исследования, проведенные в январе, позволяют предполагать, что экономическая активность позволит преодолеть проблемы в первом квартале 2023 года», - говорится в документе.

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Среди факторов риска названы все еще относительно высокие цены на энергию для потребителей и для бизнеса, а также высокий уровень инфляции, зарегистрированный в январе (8.5% для Еврозоны, что ниже рекордного показателя в 10,6% в октябре прошлого года). Сказывается также снижение покупательной способности граждан и домохозяйств вследствие этих факторов. Это может оказать негативное влияние на бизнес-активность и сократить объемы инвестиций.

Таким образом, переходный зимний экономический прогноз ЕС на 2023 год предусматривает рост на 0,8% для ЕС и 0,9% для Еврозоны, что выше предыдущего осеннего прогноза, соответственно, на 0,5 и 0,6 процентного пункта.

Прогноз экономического роста на 2024 год остается неизменным на уровне 1,5% для ЕС и 1,5% для Еврозоны. Это почти на 1 процент превышает показатели, которые предполагались в осеннем экономическом прогнозе.

Как уже сообщалось, Еврокомиссия обнародует прогноз экономического развития дважды в год – зимой и летом каждый год, осенью и весной – переходные прогнозы, которые составляются на основе экономических показателей в течение каждого квартала как для стран-членов, так и в целом для ЕС.

Следующий переходный экономический прогноз ЕС будет обнародован в мае 2023 года.

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Укрінформ По материалам:

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