Крупнейшая экономика Европы заявила о замедлении инфляции — Finance.ua

Крупнейшая экономика Европы заявила о замедлении инфляции Сегодня 15:31 — Мир

Крупнейшая экономика Европы заявила о замедлении инфляции

Германия, являющаяся крупнейшей экономикой еврозоны, заявила о замедлении инфляции в январе по сравнению с прошлым месяцем.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое агентство Германии, уровень инфляции снизился до 9,2% в январе с 9,6% в декабре.

Как говорится в материале, экономисты ожидали роста инфляции до 10% по итогам января.

На Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в Еврозоне.

Любое изменение в показателях за январь может изменить представление о том, насколько быстро снижается ценовое давление в регионе, и изменить ожидания, когда Европейский центральный банк прекратит повышать процентные ставки.

Определение уровня немецкой инфляции усложняется ролью государственных субсидий, призванных смягчить влияние повышения цен на энергоносители на домохозяйства. В декабре страна оплатила счета за газ большинству германских домохозяйств. Это была единовременная выплата, поэтому в январе потребительские счета за энергоносители снова выросли.

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УНІАН По материалам:

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