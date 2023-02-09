Крупнейшая экономика Европы заявила о замедлении инфляции — Finance.ua
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Крупнейшая экономика Европы заявила о замедлении инфляции

Мир
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Крупнейшая экономика Европы заявила о замедлении инфляции
Крупнейшая экономика Европы заявила о замедлении инфляции
Германия, являющаяся крупнейшей экономикой еврозоны, заявила о замедлении инфляции в январе по сравнению с прошлым месяцем.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое агентство Германии, уровень инфляции снизился до 9,2% в январе с 9,6% в декабре.
Как говорится в материале, экономисты ожидали роста инфляции до 10% по итогам января.
На Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в Еврозоне.
Любое изменение в показателях за январь может изменить представление о том, насколько быстро снижается ценовое давление в регионе, и изменить ожидания, когда Европейский центральный банк прекратит повышать процентные ставки.
Определение уровня немецкой инфляции усложняется ролью государственных субсидий, призванных смягчить влияние повышения цен на энергоносители на домохозяйства. В декабре страна оплатила счета за газ большинству германских домохозяйств. Это была единовременная выплата, поэтому в январе потребительские счета за энергоносители снова выросли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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