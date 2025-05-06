Евросоюз предлагает США установить нулевые тарифы на торговлю стратегическими товарами — Finance.ua

Евросоюз предлагает США установить нулевые тарифы на торговлю стратегическими товарами Сегодня 17:41 — Мир

Евросоюз предлагает США установить нулевые тарифы на торговлю стратегическими товарами

Введение Штатами односторонних тарифов на экспорт из Европы и соответствующие контрмеры со стороны ЕС будут вредны для обеих сторон, поэтому Евросоюз предлагает США установить нулевые тарифы на торговлю стратегическими товарами.

Об этом сегодня, 6 мая, в Страсбурге во время слушаний в Европарламенте о реагировании ЕС на неоправданные торговые тарифы со стороны США заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

«Наши торговые отношения пока стоят перед значительными осложнениями. США односторонне повысили пошлины на импорт из Европы. Эти меры не оправданны, и наносят экономический ущерб с обеих сторон Атлантики. Это нарушает цепи поставок и подрывает мировые рынки, наносит ущерб компаниям, работникам и фермерам, создает неуверенность для трансатлантических инвестиций, повышает цены для потребителей и усиливает инфляцию в США… В ходе переговоров мы предложили снизить барьеры, а не повышать их, и согласиться на нулевые тарифы для всех промышленных товаров, включая стратегические сектора», — отметил Шефчович.

Он напомнил, что на протяжении многих лет ЕС и США развивали торговлю, объем которой самый большой в мире, и на сегодняшний день остаются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга. За прошедшее десятилетие объем такой двусторонней торговли удвоился. Он достиг 1,7 триллиона евро по результатам 2023 года, включая 851 млрд евро торговли товарами и еще 746 млрд евро в торговле услугами.

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Общий объем двусторонних инвестиций, по показателям 2022 года, составил 5,3 триллиона евро. Из этой суммы на прямые инвестиции из ЕС приходилось 2,7 триллиона евро, что превратило европейские компании в крупнейшего зарубежного инвестора для США.

Эти европейские компании предоставили рабочие места для около 3,4 миллионов человек в США, еще несколько миллионов американцев получают косвенные выгоды от таких отношений. Поэтому очевидно, что ЕС и США имеют общий интерес в развитии и укреплении такого торгового партнерства.

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В то же время, подчеркнул еврокомиссар, США уже применили односторонние тарифы на европейские товары, что касается 70 процентов всего экспорта из ЕС, что обходится в 380 миллиардов евро для европейских экспортеров. Кроме того, США инициировали «расследование» против ключевых секторов европейского экспорта, включая древесину, фармакологические изделия и сырье, критические минералы, автотранспорт и автомобильные запчасти и другие важные сферы.

По словам Шефчовича, эти дополнительные меры могут обойтись Европе в дополнительные потери в 170 миллиардов евро, что доведет общую стоимость американских тарифных сборов до 549 миллиардов евро и охватит 97% европейского экспорта в Соединенные Штаты.

Новые американские тарифы оказывают также огромное влияние на таможенные пошлины. По итогам 2024 года США получили ввозные пошлины с европейского экспорта на около 7 миллиардов евро. По имеющемуся прогнозу, если США применят объявленные новые тарифы на европейскую продукцию, такая сумма таможенных пошлин может возрасти до 100 миллиардов евро в год. Как подчеркнул представитель Еврокомиссии, такая ситуация неприемлема и требует решения.

ЕС готов к конструктивным переговорам с американской стороной. В частности, после того как США снизили свой «универсальный» тариф на всю импортируемую продукцию с 20 до 10 процентов, ЕС на проявление доброй воли поставил на паузу в 90 дней применение сбалансированных контрмер в ответ на введение США тарифов на сталь и алюминий. Это было сделано для того, чтобы сохранить пространство для дальнейших переговоров по устранению торговых барьеров между ЕС и США.

Предложение ЕС о введении нулевых тарифов во взаимной торговле с США касается стратегически важных отраслей промышленного производства, включая автомобили, грузовики и запчасти к ним. Предложенное партнерство охватывает взаимодействие в использовании рудных запасов, в частности в таких сферах как сталь и алюминий, укрепление цепей поставок стратегического сырья, в частности в секторах полупроводников, фармакологии и других. Такая инициатива ЕС должна устранить любые искусственные барьеры в трансатлантической торговле.

Укрінформ По материалам:

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