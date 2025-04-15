В США подали иск к администрации Трампа из-за масштабных тарифов — Finance.ua
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В США подали иск к администрации Трампа из-за масштабных тарифов

Мир
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В США подали иск к администрации Трампа из-за масштабных тарифов
В США подали иск к администрации Трампа из-за масштабных тарифов
Группа юристов обратилась в Суд США по международной торговле с требованием заблокировать введение Дональдом Трампом масштабных тарифов, утверждая, что президент превысил свои полномочия.
Об этом сообщает Reuters.
Иск подан внепартийным Liberty Justice Center от имени пяти малых американских компаний, ввозящих товары из стран, относительно которых введены тарифы. Среди них — нью-йоркский импортер вин и спиртных напитков, а также производитель учебных материалов и музыкальных инструментов из Вирджинии.
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Иск касается тарифов, введенных 2 апреля, а также пошлин, введенных Трампом против Китая.
«Ни один человек не должен иметь полномочия устанавливать тарифы, которые имеют столь огромные глобальные экономические последствия. Конституция дает полномочия устанавливать налоговые ставки, в том числе тарифы, Конгрессу, а не президенту», — говорится в заявлении старшего советника Liberty Justice Center Джеффри Шваб.
В то же время представитель Белого дома Гаррисон Филдс в своем заявлении подчеркнул: «Его (Трампа. — Ред.) план выравнивает игровое поле для бизнеса и работников, чтобы разрешить чрезвычайную ситуацию в стране, связанную с хроническим дефицитом торгового баланса».
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Суд по международной торговле в Нью-Йорке имеет широкую юрисдикцию по большинству вопросов, связанных с торговлей.
Администрация Трампа столкнулась с аналогичным иском в федеральном суде Флориды, где владелец малого бизнеса попросил судью заблокировать тарифы, введенные против Китая.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 10% тарифы на товары из всех стран, а также позже объявил о введении масштабных таможенных тарифов против торговых партнеров США, которые он назвал «Днем освобождения» Америки, большинство из которых он впоследствии приостановил на 90 дней.
Указ президента о введении тарифов ссылается на законы, включая Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, предоставляющий президентам особые полномочия по борьбе с необычными или чрезвычайными угрозами для США.
По материалам:
Укрінформ
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