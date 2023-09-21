Европейский инвестбанк может предоставить €220 миллионов на восстановление инфраструктуры Украины — Finance.ua
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Европейский инвестбанк может предоставить €220 миллионов на восстановление инфраструктуры Украины

Казна и Политика
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Европейский инвестбанк может предоставить €220 миллионов на восстановление инфраструктуры Украины
Европейский инвестбанк может предоставить €220 миллионов на восстановление инфраструктуры Украины
Глава Агентства восстановления Мустафа Найем и руководитель Группы управления проектами Вадим Ноздря обсудили с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) финансирование проектов восстановления критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Как отметили в Госагентстве, средства в размере около 220 млн евро пойдут на восстановление дорог и мостов.
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На встрече стороны обсудили прогресс реализации общих проектов. В частности, проект развития трансевропейской транспортной сети, касающийся строительства и ремонта дорог в шести регионах Украины.
Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения рф Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи.
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ЕИБ выделит также 840 млн евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.
Европейский инвестбанк — один из самых крупных кредиторов Украины. На сегодняшний день портфель проектов, реализуемых ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом, составляет более 7 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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