Европейский центробанк продолжает давление, чтобы банки ослабили связи с россией — Finance.ua

Европейский центробанк продолжает давление, чтобы банки ослабили связи с россией Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Европейский центробанк продолжает давление, чтобы банки ослабили связи с россией

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает оказывать давление на банки, чтобы они ослабили связи с россией. Однако в учреждении понимают, что банкам получить одобрение от местных властей в рф, чтобы выйти из бизнеса, нелегко.

Об этом заявил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энрия, передает Reuters.

«Мы продолжаем давить на банки с целью сокращения объемов их деятельности и возможного выхода с рынка (рф. — Ред.)», — сказал Энрия.

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При этом он признал, что существуют юридические ограничения, и что для того, чтобы выйти банкам из бизнеса, нужно найти соответствующих покупателей и получить разрешение от местных властей в россии, что не всегда легко.

Напомним, Европейский центральный банк в четверг, 26 октября, оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%. AFP отмечает, что Европейский центральный банк впервые с июля 2022 года оставил учетную ставку неизменной.

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Укрінформ По материалам:

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