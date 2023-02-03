Европейский центральный банк повысил ставки — Finance.ua

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Европейский центральный банк повысил ставки

Мир
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Европейский центральный банк повысил ставки
Европейский центральный банк повысил ставки
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов (б.п.).
В частности, по итогам заседания в четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку по кредитам до 3%, ставку по депозитам — до 2,5%, ставку по маржинальным кредитам — до 3,25%.
По данным на сайте ЕЦБ, это самый высокий уровень ставок со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
«Совет управляющих намерен продолжать повышения ставок устойчивыми темпами и удерживать их на уровне, который существенно ограничивает экономическую активность, чтобы добиться возврата инфляции к 2% целевого показателя», — отмечается в сообщении Европейского центробанка.
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«Учитывая сохраняющееся инфляционное давление, совет управляющих намерен поднять ставки еще на 50 б.п. на заседании в марте, а потом будет оценивать дальнейшее направление денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении.
ЕЦБ в четверг также принял решение по условиям программы нормализации баланса, который увеличился почти до 5 трлн евро после многолетнего выкупа активов. Детали программы будут опубликованы позже в четверг отдельно.
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Как отмечалось в декабре, портфель облигаций, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme, APP), будет уменьшаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего регулятор определит дальнейшие темпы его сокращения.
Президента ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания подтвердила, что Европейский центральный банк не завершил цикл повышения ставок и намерен продолжать дальнейшее усиление денежно-кредитной политики.
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«При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный рост ставок, чтобы добиться возвращения инфляции в еврозоне к целевому показателю 2%. Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами», — подчеркнула Лагард.
В то же время она отметила, что баланс рисков как для экономического роста в еврозоне, так и для инфляции стал более благоприятным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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