Европейский центральный банк повысил ставки — Finance.ua

Европейский центральный банк повысил ставки 03.02.2023, 11:13 — Мир

Европейский центральный банк повысил ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов (б.п.).

В частности, по итогам заседания в четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку по кредитам до 3%, ставку по депозитам — до 2,5%, ставку по маржинальным кредитам — до 3,25%.

По данным на сайте ЕЦБ, это самый высокий уровень ставок со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

«Совет управляющих намерен продолжать повышения ставок устойчивыми темпами и удерживать их на уровне, который существенно ограничивает экономическую активность, чтобы добиться возврата инфляции к 2% целевого показателя», — отмечается в сообщении Европейского центробанка.

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«Учитывая сохраняющееся инфляционное давление, совет управляющих намерен поднять ставки еще на 50 б.п. на заседании в марте, а потом будет оценивать дальнейшее направление денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении.

ЕЦБ в четверг также принял решение по условиям программы нормализации баланса, который увеличился почти до 5 трлн евро после многолетнего выкупа активов. Детали программы будут опубликованы позже в четверг отдельно.

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Как отмечалось в декабре, портфель облигаций, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme, APP), будет уменьшаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего регулятор определит дальнейшие темпы его сокращения.

Президента ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания подтвердила, что Европейский центральный банк не завершил цикл повышения ставок и намерен продолжать дальнейшее усиление денежно-кредитной политики.

«При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный рост ставок, чтобы добиться возвращения инфляции в еврозоне к целевому показателю 2%. Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами», — подчеркнула Лагард.

В то же время она отметила, что баланс рисков как для экономического роста в еврозоне, так и для инфляции стал более благоприятным.

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Фінансовий клуб По материалам:

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