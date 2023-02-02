Федрезерв США снова повысил ставку — Finance.ua

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Федрезерв США снова повысил ставку

Мир
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Федрезерв США снова повысил ставку
Федрезерв США снова повысил ставку
Федеральная резервная система США продолжила цикл повышения ставок, однако снова замедлила темп — после месяцев повышения на 0,5-0,75 процентных пункта в январе ставка выросла на 0,25 п.п.
Об этом сообщает Bloomberg.
Глава Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что, хоть ФРС и замедлил темпы роста ставок, чиновники ожидают еще «несколько» повышений процентных ставок, прежде чем остановить цикл усиления монетарной политики.
Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (OFAC) единогласно решили повысить целевой показатель базовой ставки ФРС на 0,25 п.п. в диапазоне от 4,5% до 4,75%. Такой шаг последовал за повышением на пол пункта в декабре и четырьмя жесткими повышениями на 0,75 процентных пункта до этого.
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«Комитет ожидает, что дальнейшее повышение целевого диапазона потребуется, чтобы определить такую монетарную политику, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%», — говорится в заявлении ФРС.
В то же время цикл повышения ставок может близиться к завершению. Комитет заявил, что «длительность будущего повышения» ставок будет зависеть от ряда факторов, в том числе от общего усиления денежно-кредитной политики. Ранее он привязывал к этим факторам «темпы» будущих повышений.
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Еще одним изменением по сравнению с предыдущим заявлением стало то, что ФРС отметила, что инфляция «слегка снизилась, но остается высокой», что свидетельствует о росте уверенности политиков в том, что ценовое давление достигло своего пика.
«Восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует сохранения ограничительной позиции в течение некоторого времени», — отметил Павелл и добавил, что пока не ожидает снижения ставок в этом году.
На предыдущем заседании в декабре 17 из 19 членов Комитета прогнозировали, что ФРС повысит ставки до 5% или выше в этом году, при этом ни один из чиновников не ожидает их снижения.

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По материалам:
Економічна Правда
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