Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

Нацбанк принял решение по учетной ставке Сегодня 14:16 — Кредит&Депозит

Нацбанк принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка Украины 26 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов.

Как говорится на сайте НБУ, это будет способствовать дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции.

Инфляция за последние месяцы стабилизировалась, хоть и остается на высоком уровне.

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«По итогам 2022 года потребительские цены выросли на 26,6%. В то же время за последние три месяца показатель инфляции в годовом измерении почти не изменялся. Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупация территорий, расширение предложения продуктов питания и более слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора россии. Сдерживали инфляцию и неизменные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривны и налаживание логистики», — сказано в сообщении.

Меры Национального банка, в частности, введение депозитных инструментов для хеджирования валютного риска, а также ограниченный размер монетизации бюджета способствовали стабилизации ситуации на наличном валютном рынке в конце 2022 года.

В то же время ценовое давление остается значительным из-за последствий войны, в том числе разрушения предприятий и инфраструктуры, нарушения цепей производства и поставок.

Кроме того, расходы бизнеса и дальше росли в результате энергетического террора россии.

Инфляционные ожидания, невзирая на стабилизацию, оставались повышенными.

Справка Finance.ua:

в июне НБУ принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 3 июня 2022 года;

8 декабря правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.



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