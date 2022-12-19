В Нацбанке звучат голоса за снижение учетной ставки — Finance.ua
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В Нацбанке звучат голоса за снижение учетной ставки

Кредит&Депозит
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Базовым сценарием монетарной политики НБУ во второй половине текущего года было ожидание, что учетная ставка НБУ будет неизменной на уровне 25% до второго квартала 2024 года. Однако этот сценарий может быть пересмотрен: в Нацбанке появились сторонники снижения учетной ставки уже в 2023 году.
Большинство участников дискуссии видят необходимость удерживать учетную ставку на уровне 25% по меньшей мере в течение всего следующего года.
«При этом несколько членов комитета по монетарной политике Национального банка отметили формирование предпосылок для более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки», — говорится в отчете.
Большинство участников дискуссии считают, что для октябрьского прогноза по сохранению учетной ставки на уровне 25% до II квартала 2024 года существует высокая вероятность реализации. По их мнению, инфляционные риски остаются высокими, а задачи, на выполнение которых было направлено повышение учетной ставки до 25%, все еще актуальны. Поэтому решение о снижении ставки в краткосрочной перспективе будет недостаточно аргументированным и непоследовательным.
Однако несколько других членов КМП считают, что цикл снижения учетной ставки может начаться раньше, чем предусматривал октябрьский прогноз. «Они ожидают, что уже в следующем году учетная ставка может снизиться на 2-4 п.п. Двое из них отметили, что видят основания для начала смягчения монетарных условий уже в первом полугодии 2023 года», — отмечено в итогах дискуссии.
Еще один член комитета отметил, что ожидания бизнеса и населения довольно шатки, а ситуация на валютном рынке остается напряженной, ведь экспорт из Украины из-за войны существенно ограничен. Зато потребности в импорте, в частности энергоносителях, только растут, а зависимость от внешних источников финансирования очень значительна. Учитывая высокие геополитические риски и угрозу развертывания мирового финансового кризиса, по его мнению, вполне возможно дальнейшее повышение мирового уровня процентных ставок и соответственно учетной ставки НБУ.
По материалам:
Фінансовий клуб
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