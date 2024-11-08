Европейский автопром и ритейл планируют масштабные увольнения — Finance.ua

Европейский автопром и ритейл планируют масштабные увольнения Сегодня 19:45 — Личные финансы

Немецкий автопром продолжает демонстрировать симптомы кризиса, с которыми борется даже посредством массовых увольнений. Во Франции о сокращениях сообщил ритейлер Auchan.

Об этом пишет Euronews.

Конкуренция и финансовые проблемы вынуждают европейский бизнес сокращать рабочие места и переводить производство за границу. В Германии вслед за концерном Volkswagen, который планирует беспрецедентную реструктуризацию и остановку как минимум трех заводов, о предстоящих масштабных увольнениях сообщил и производитель запчастей Schaeffler — очередной пример кризиса в немецком автопроме.

В соседней Франции работы рискуют лишиться сотрудникив сети супермаркетов Auchan.

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Напомним, «хорошая зарплата» в крупнейших столицах Европы зависит от таких факторов как место жительства, опыт, отрасль и образ жизни работника. В Германии валовая зарплата от 64 000 евро до 70 000 евро в год считается хорошей. Это примерно от 3300 до 3600 евро чистыми в месяц. В Великобритании хорошая месячная чистая зарплата колеблется от 2500 до 3300 фунтов стерлингов — примерно от 2962 до 3915 евро.

Средние зарплаты в Европе существенно выше украинских. Поэтому совсем не удивительно, что достаточное количество украинцев выезжает в Европу на подработку, а с началом полномасштабного вторжения эта тенденция приобрела еще большее значение. Очень много украинцев вообще уже успели с февраля 2022 года устроиться в Европе и найти там работу.

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