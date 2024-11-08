Европейский автопром и ритейл планируют масштабные увольнения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейский автопром и ритейл планируют масштабные увольнения

Личные финансы
32
Немецкий автопром продолжает демонстрировать симптомы кризиса, с которыми борется даже посредством массовых увольнений. Во Франции о сокращениях сообщил ритейлер Auchan.
Об этом пишет Euronews.
Конкуренция и финансовые проблемы вынуждают европейский бизнес сокращать рабочие места и переводить производство за границу. В Германии вслед за концерном Volkswagen, который планирует беспрецедентную реструктуризацию и остановку как минимум трех заводов, о предстоящих масштабных увольнениях сообщил и производитель запчастей Schaeffler — очередной пример кризиса в немецком автопроме.
В соседней Франции работы рискуют лишиться сотрудникив сети супермаркетов Auchan.
Читайте также
Напомним, «хорошая зарплата» в крупнейших столицах Европы зависит от таких факторов как место жительства, опыт, отрасль и образ жизни работника. В Германии валовая зарплата от 64 000 евро до 70 000 евро в год считается хорошей. Это примерно от 3300 до 3600 евро чистыми в месяц. В Великобритании хорошая месячная чистая зарплата колеблется от 2500 до 3300 фунтов стерлингов — примерно от 2962 до 3915 евро.
Средние зарплаты в Европе существенно выше украинских. Поэтому совсем не удивительно, что достаточное количество украинцев выезжает в Европу на подработку, а с началом полномасштабного вторжения эта тенденция приобрела еще большее значение. Очень много украинцев вообще уже успели с февраля 2022 года устроиться в Европе и найти там работу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.