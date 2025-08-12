Европейские заводы по производству оружия расширяются тройными темпами — FT Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Европейские заводы по производству оружия расширяются тройными темпами — FT

С 2022 года, после полномасштабного вторжения россии в Украину, европейские оборонные предприятия нарастили новые производственные площади в три раза, развернув более 7 млн кв. м новых мощностей. Это самый большой скачок перевооружения в регионе за последние десятилетия.

Об этом сообщает Financial Times.

«Европейские оружейные заводы расширяются втрое быстрее, чем в мирное время, занимая более 7 миллионов квадратных метров новых промышленных площадок, что представляет собой перевооружение исторического масштаба», — пишет издание.

Анализ Financial Times, проведенный на основе радарных спутниковых данных Sentinel-1, выявил масштабное расширение производства на 150 оборонных объектах в 37 компаниях по всей Европе. По сравнению с 2020—2021 годами площадь участков с признаками расширения или строительных работ, зафиксированных на снимках, выросла с 790 тыс. кв. м до 2,8 млн. кв. м в 2024—2025 годах.

Отмечается, что были исследованы объекты в программе ЕС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), которая выделила €500 млн для устранения узких мест в производстве боеприпасов и ракет. И что анализ показывает, что компании, получавшие средства в рамках ASAP, расширялись быстрее других.

Среди крупнейших исследуемых проектов — новый комплекс в Верпалоте (Венгрия), совместный для Rheinmetall с государственной N7 Holding. Здесь уже производят 30-мм боеприпасы для БМП KF41 Lynx, а впоследствии будут производить 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм боеприпасы для Leopard-2 и даже собственный танк Panther, пишет издание.

Радарные снимки фиксируют и другие масштабные расширения: завод Roxel во Франции, производство MBDA в Германии (благодаря 10 млн евро от ASAP и заказу НАТО на $5,6 млрд для изготовления 1000 ракет Patriot), а также новый цех норвежской Kongsberg, открытый в 2024 году. BAE Systems в Великобритании увеличивает производство 155-мм снарядов в 16 раз благодаря новому взрывчатому комплексу в Южном Уэльсе.

По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, годовые мощности Европы по производству боеприпасов выросли с 300 тыс. в 2022 году до 2 млн в конце 2024-го. А к 2027 году Rheinmetall планирует выпускать 1,1 млн 155-мм снарядов в год.

Эксперты отмечают: несмотря на прогресс, фактический выпуск остается ниже потенциального. Нехватка производства компонентов для дальнобойных ракет, в частности, миниатюрных реактивных двигателей и взрывчатых наполнителей, является следующим вызовом для оборонной промышленности ЕС.

Дипломаты стран Балтии и НАТО приветствуют расширение как критически необходимый шаг, но призывают расходовать средства эффективно и готовиться к длительному противостоянию с россией.

