Европейские страны ищут способ оплатить российский газ после санкций против «Газпромбанка» — Bloomberg Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

Европейские страны ищут способ оплатить российский газ после санкций против «Газпромбанка» — Bloomberg

Европейские страны, все еще покупающие российский газ, спешат найти способ оплаты за него, чтобы не нарушать санкции США.

Об этом пишет Bloomberg.

Некоторые страны центральной Европы использовали для оплаты «Газпромбанк», но 21 ноября США наложили на него санкции.

Перед этим обсуждение было сосредоточено на том, можно ли достичь соглашения о том, чтобы продлить поставки газа в Европу через Украину. Однако теперь, как отмечает Bloomberg, даже если соглашение будет достигнуто, европейские страны не смогут платить за голубое топливо из россии.

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Больше всего это касается Словакии и Венгрии, которые все еще полагаются на российский газ. Венгрия предупредила, что санкции США ставят под угрозу энергетическую безопасность, повышая риск преждевременной остановки транзита российского газа через Украину.

Словакия еще официально не комментировала, но крупнейшая газовая компания SPP активно выступает за поиск решения о продолжении транспортировки газа через Украину в 2025 году.

Также может пострадать Австрия, поскольку она все еще получает газ из Словакии. Еще одной страной, затронутой санкциями, является Турция, которая поставляет российский газ в Европу через трубопровод «Турецкий поток». В настоящее время страна ведет переговоры с США, чтобы они позволили ей продолжать использовать «Газпромбанк» для оплаты газа.

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Как рассказал директор службы геополитических рисков консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра, есть способы, позволяющие европейским компаниям продолжать покупать российский газ.

Так, США могут предоставить «Газпромбанку» общую лицензию, позволяющую проводить транзакции, связанные с энергетикой, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением. Другие крупные российские банки, такие как «Сбербанк», «Альфа-Банк», «ВТБ Банк» и государственные корпорации «ВЭБ.рф» имеют такие лицензии до 30 апреля 2025 года.

Другой вариант может предполагать, что клиенты «Газпрома» в Европе будут платить за газ через уже авторизованные российские банки. Для этого москве, вероятно, придется утвердить изменения в действующих контрактах «Газпрома».

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Однако, как пояснили в аналитической компании Energy Aspects, сложность состоит в том, что изменение механизма оплаты может потребовать переоформления контрактов.

США также могут предоставить ограниченные полномочия отдельным клиентам «Газпрома» на продление платежей через «Газпромбанк». По словам Феррейры, это можно сделать непублично.

Кроме того, есть вероятность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции или продлить их действие только до конца апреля, то есть примерно до даты оплаты за поставки в декабре.

Напомним, 21 ноября Министерство финансов США ввело санкции против более 50 российских банков, включая «Газпромбанк», более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников из сферы финансов.

Также Вашингтон выпустил предупреждение о рисках присоединения к российской системе передачи финансовых сообщений (SPFS), которую кремль создал для уклонения от санкций.

После этого банки ряда стран, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Германии, Турции и Катара, перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским «Газпромбанком».

курс доллара в россии превысил 111 рублей — это самый высокий уровень с марта 2022 года.

hromadske По материалам:

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