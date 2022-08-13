Европейские ритейлеры экономят электроэнергию и готовятся сократить часы работы зимой — Finance.ua

Европейские ритейлеры экономят электроэнергию и готовятся сократить часы работы зимой Сегодня 02:47 — Энергетика

Европейские ритейлеры экономят электроэнергию и готовятся сократить часы работы зимой

Европейские ритейлеры из-за роста счетов за электроэнергию стали экономить на освещении витрин и рекламы, а также рассматривают возможность сокращения часов работы магазинов зимой.

Об этом пишет Reuters

Австрийский филиал многонациональной розничной сети SPAR Group сокращает часы освещения для рекламы на витринах и за пределами своих более 1500 магазинов по всей стране. Этот шаг сократит потребление энергии ритейлером на 1 млн кВтч в год, сколько денег это сэкономит — не известно.

Читайте также Эмбарго ЕС и Британии на импорт угля из россии вступило в силу

В прошлом месяце глава крупнейшего во Франции продовольственного ритейлера Leclerc предупредил, что может сократить часы работы своих магазинов, чтобы справиться с нехваткой электроэнергии.

Французский оператор супермаркетов Carrefour недавно подписал с национальным оператором энергосистемы RTE договоренность о сокращении потребления электроэнергии в своих магазинах в периоды высокого спроса.

Некоторые розничные продавцы, в том числе бельгийские Colruyt и Ahold, могут быть частично защищены от потенциальных сбоев и более высоких затрат благодаря уже существующим программам, которые экономят электроэнергию.

С начала российского вторжения от сети отключилось 6,5 млн украинских потребителей. Впоследствии ЕС разрешил Украине вдвое увеличить экспорт электроэнергии на европейский рынок с 30 июля. В конце июля пропускная способность межсистемного соединения энергосетей Украины и Румынии со Словакией увеличилась со 100 МВт до 250 МВт, сообщал The Atlantic Council.

Благодаря импорту дешевой украинской электроэнергии потребители из Центральной и Восточной Европы, возможно, уже к концу года начнут платить за электроэнергию меньше. Из-за войны с россией спотовые цены на электричество в Украине сейчас в разы ниже, чем на соседних рынках. К примеру, спотовая цена в Украине 30 июля составляла €71 за МВтч, а в Румынии — €494 за МВтч. Экспорт дешевой украинской электроэнергии отразится на рынке ЕС не сразу: пропускная способность межсистемных соединений пока невелика. Однако уже этой зимой, когда она увеличится до 1,5 ГВт (с Венгрией, Румынией и Словакией), а также до 1 ГВт с Польшей по отдельной линии, эффект станет ощутимым.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.