Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в восточной Европе — «Оператор рынка»
Средняя стоимость электроэнергии на биржах в странах Восточной Европы в пять раз превышает цену на электроэнергию в Украине.
Об этом сообщает Telegram государственное предприятие «Оператор рынка».
В Украине, по данным госпредприятия, оптовая цена на электроэнергию составляет 77 евро за 1 МВт.ч.
В то же время в соседних Словакии и Венгрии цены на электроэнергию достигают 360 евро за 1 МВт.ч, то есть на 368% выше, чем в Украине.
Похожая ситуация в Польше и Румынии, где цены на электроэнергию достигают 353 и 361 евро за 1 МВт.ч, по состоянию на 9 августа.
По данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.
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