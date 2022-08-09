Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в восточной Европе — «Оператор рынка» Сегодня 16:47 — Энергетика

Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в восточной Европе — «Оператор рынка»

Средняя стоимость электроэнергии на биржах в странах Восточной Европы в пять раз превышает цену на электроэнергию в Украине.

Об этом сообщает Telegram государственное предприятие «Оператор рынка».

В Украине, по данным госпредприятия, оптовая цена на электроэнергию составляет 77 евро за 1 МВт.ч.

Читайте также План ЕС по сокращению использования газа на 15% вступил в силу

В то же время в соседних Словакии и Венгрии цены на электроэнергию достигают 360 евро за 1 МВт.ч, то есть на 368% выше, чем в Украине.

Похожая ситуация в Польше и Румынии, где цены на электроэнергию достигают 353 и 361 евро за 1 МВт.ч, по состоянию на 9 августа.

По данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.