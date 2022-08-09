Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в восточной Европе — «Оператор рынка» — Finance.ua
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Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в восточной Европе — «Оператор рынка»

Энергетика
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Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в восточной Европе — «Оператор рынка»
Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в восточной Европе — «Оператор рынка»
Средняя стоимость электроэнергии на биржах в странах Восточной Европы в пять раз превышает цену на электроэнергию в Украине.
Об этом сообщает Telegram государственное предприятие «Оператор рынка».
В Украине, по данным госпредприятия, оптовая цена на электроэнергию составляет 77 евро за 1 МВт.ч.
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В то же время в соседних Словакии и Венгрии цены на электроэнергию достигают 360 евро за 1 МВт.ч, то есть на 368% выше, чем в Украине.
Похожая ситуация в Польше и Румынии, где цены на электроэнергию достигают 353 и 361 евро за 1 МВт.ч, по состоянию на 9 августа.
По данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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