План ЕС по сокращению использования газа на 15% вступил в силу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

План ЕС по сокращению использования газа на 15% вступил в силу

Энергетика
11
План ЕС по сокращению использования газа на 15% вступил в силу
План ЕС по сокращению использования газа на 15% вступил в силу
Во вторник 9 августа начал действовать план ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны россии.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Постановление ЕС, закрепляющее план, было опубликовано в понедельник в Официальном журнале ЕС. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации.
Читайте также
«Учитывая непосредственную угрозу безопасности газоснабжения, вызванную российской военной агрессией против Украины, это постановление должно вступить в силу срочно», — говорится в сообщении.
Решение согласовано 27 странами ЕС две недели назад с целью, чтобы Евросоюз мог увеличить запасы газа в преддверии ожидаемой суровой зимы.
Место для вашей рекламы
В постановлении сказано, что страны ЕС должны приложить все усилия для сокращения потребления газа не менее чем на 15% в период с августа по март следующего года.
Для некоторых стран ЕС были сделаны исключения, а именно сокращение спроса является «добровольным».
Однако постановление предусматривает возможность для Совета ЕС инициировать предупреждение о безопасности поставок, после которого сокращение спроса на газ станет обязательным.

Справка Finance.ua:

  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом этой зимой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.