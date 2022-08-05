Эмбарго ЕС на российский уголь вступит в силу 10 августа — Еврокомиссия Сегодня 21:02 — Энергетика

Эмбарго ЕС на российский уголь вступит в силу 10 августа — Еврокомиссия

Европейская комиссия (ЕК) напомнила странам ЕС о необходимости соблюдения эмбарго на физические поставки угля из россии, несмотря на энергетический кризис. Запрет вступит в силу уже 10 августа.

Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе 5 августа. По его словам, Еврокомиссия уверена, что страны Европы ответственно воспримут исполнение санкций.

«Эмбарго на поставки российского угля — это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. Переходный период заканчивается 10 августа, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут соблюдать это ограничение», — сказал Маммер.

Он также подчеркнул, что санкции ЕС не ограничивают газовую сферу. В том числе не препятствуют поставке «Газпрома» трубины для «Северного потока-1».

«Они (санкции. — Ред.) не влияют на отправку в россию газовой турбины Siemens для „Северного потока“. Остальные — просто предлоги, чтобы ограничивать поставки газа в Европу», — добавил Мамер.

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Ранее некоторые европейские страны объявили об открытии угольных электростанций, поскольку поставки газа из россии в ЕС резко сократились из-за санкций ЕС. По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году потребление угля в странах ЕС увеличится на 7% по сравнению с показателем в прошлом году. Будут брать топливо из альтернативных россии источников.

Как говорится в публикации пятого пакета санкций в Официальном журнале ЕС, покупка, импорт или транспортировка в ЕС угля разрешается до 10 августа 2022, а с этой даты будет запрещена. Кроме того, Европейский Союз рекомендовал импортерам нефти включать в договоры пункт, подтверждающий, что сырье не содержит российских составляющих.

Гарантировать это должны продавцы нефти. В случае предоставления ложных сведений им грозит ответственность.

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Обозреватель По материалам:

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